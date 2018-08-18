Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Топ из интергала говорит, что стройки то запустим, а для кого не понятно. В общем сейчас ситуа попахивает, что новых инвесторов нет и не будет, со стройматериалами проблема, их цена совершенно другая, денег дотянуть начатое уже нет. Ведь интересы топов прежде всего и за свои уже заканчивать никто ничего не будет (максимум самую финальную стадию), кстати, если деньги уплачены но дом не готов => смотреть про вершки и корешки. Может пара компаний не упадёт в грязь лицом, остальные увы.
beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
Это не совсем так. Деньги с текущих проектов нужны, чтобы достроить текущие в первую очередь. И когда продажа воздуха останавливается, возникает кризис ликвидности и нужно вкладывать свои деньги, включая заработанный профит от продажи воздуха. А с этим и в лучшие времена у застройщиков были проблемы. Сейчас вкладывать свое выглядит просто тупостью.
Банковское кредитование имеют отдельные застройщики, у которых есть что заложить в банке - обычно коммерческую недвижимость (плюс возможно недопроданные квартиры в домах, введенных в эксплуатацию - хотя их обычно на стадии ввода в эксплутацию уже нет). Из громких кейсов банковского кредитования - это 50 млн евро хмельницкого от ЕИБ (не ругательство). Но и там деньги давались под "силиконовый мотозавод" а не жилую или коммерческую недвижимость в чистом виде
beee написав:Финансовая схема крупных строительных компаний построена по принципу пирамиды. Деньги с будущих объектов нужны, чтобы достроить текущие. Есть маза, что военное положение иногда (или часто) используется как инструмент спекуляции. Мол мы не выходим на работу, так как сотрудники на войне. На вопрос инвесторов, выдайте тогда права собственности, для этого штат не нужен - пока молчат. Поэтому, лечь могут очень многие застройщики, если не все
Это не совсем так. Деньги с текущих проектов нужны, чтобы достроить текущие в первую очередь. И когда продажа воздуха останавливается, возникает кризис ликвидности и нужно вкладывать свои деньги, включая заработанный профит от продажи воздуха. А с этим и в лучшие времена у застройщиков были проблемы. Сейчас вкладывать свое выглядит просто тупостью.
Банковское кредитование имеют отдельные застройщики, у которых есть что заложить в банке - обычно коммерческую недвижимость (плюс возможно недопроданные квартиры в домах, введенных в эксплуатацию - хотя их обычно на стадии ввода в эксплутацию уже нет). Из громких кейсов банковского кредитования - это 50 млн евро хмельницкого от ЕИБ (не ругательство). Но и там деньги давались под "силиконовый мотозавод" а не жилую или коммерческую недвижимость в чистом виде
Откровенная ложь, в лучшие года дом Аркады продавался за одно утро, дом Варшавского - за сутки. Тут на форуме есть куча фото-свидетельств.