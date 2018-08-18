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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:59
airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
Що, знову почнется штурм Києва? Не треба, він й так уже страждав.
Може продастє як є? За що пропонують? Тоді може й війна закінчиться.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:08
vitaliian написав: airmax78 написав:
Не міжна - потріно ж розміри знімати, відшивати, монтувати карнизи, вішати. Європейські шторні фахівці всим цим займатись не будуть
за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .
Дуже складна та дорога логістика.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:10
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
Що, знову почнется штурм Києва? Не треба, він й так уже страждав.
Може продастє як є? За що пропонують? Тоді може й війна закінчиться.
Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:20
airmax78 написав:
Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.
Так ви продасте за 100 без штор, а коли почнется штурм Києва (ви ж пам'ятаете вашу вдачу), то з шторами будуть давати тільки 50.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:39
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.
Так ви продасте за 100 без штор, а коли почнется штурм Києва (ви ж пам'ятаете вашу вдачу), то з шторами будуть давати тільки 50.
Останнім часом тут викладали багато поточних варіантів квартир, дуже цікавих по ціні. Дуже дякую за це. Подивившись на ці варіанти я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:42
Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:43
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
Не міжна - потріно ж розміри знімати, відшивати, монтувати карнизи, вішати. Європейські шторні фахівці всим цим займатись не будуть
за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .
Дуже складна та дорога логістика.
Пусть кто-то из знакомых в Киеве поставит карнизы, снимет требуемые размеры штор, в Европе пошьют, а потом Макрон будет ехать в Киев, через него и передать.Все просто, дешевле, чем из Черкасс будет
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Damien
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:45
Vlad442 написав:
Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.
Не можу дозволити такій прекрасній квартирі пустовати. Вона повинна дарувати задоволення. До того ж є думки що робити з тими нещасними, потерпаючими від інфляції, USD400K.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:47
Damien написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .
Дуже складна та дорога логістика.
Пусть кто-то из знакомых в Киеве поставит карнизы, снимет требуемые размеры штор, в Европе пошьют, а потом Макрон будет ехать в Киев, через него и передать.Все просто, дешевле, чем из Черкасс будет
Я Макрону штори на всю квартиру довірити не міжу. Не викликає він в мене довіри. Хочу сам приїхати в липні.
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