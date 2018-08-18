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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10011100121001310014

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 64
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
20%
13
5. 1001 - 1200
16%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:59

  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?

Що, знову почнется штурм Києва? Не треба, він й так уже страждав.
Може продастє як є? За що пропонують? Тоді може й війна закінчиться.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:08

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Не міжна - потріно ж розміри знімати, відшивати, монтувати карнизи, вішати. Європейські шторні фахівці всим цим займатись не будуть
за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .

Дуже складна та дорога логістика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:10

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?

Що, знову почнется штурм Києва? Не треба, він й так уже страждав.
Може продастє як є? За що пропонують? Тоді може й війна закінчиться.

Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.

Так ви продасте за 100 без штор, а коли почнется штурм Києва (ви ж пам'ятаете вашу вдачу), то з шторами будуть давати тільки 50.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:39

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ніт. Не хочу вислуховувати від потенційного покупана: "Але ж тут штор немає! Як тут жити?"
Я продаю квартиру "під ключ" - заходь та живи.

Так ви продасте за 100 без штор, а коли почнется штурм Києва (ви ж пам'ятаете вашу вдачу), то з шторами будуть давати тільки 50.

Останнім часом тут викладали багато поточних варіантів квартир, дуже цікавих по ціні. Дуже дякую за це. Подивившись на ці варіанти я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:43

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Не міжна - потріно ж розміри знімати, відшивати, монтувати карнизи, вішати. Європейські шторні фахівці всим цим займатись не будуть
за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .

Дуже складна та дорога логістика.

Пусть кто-то из знакомых в Киеве поставит карнизы, снимет требуемые размеры штор, в Европе пошьют, а потом Макрон будет ехать в Киев, через него и передать.Все просто, дешевле, чем из Черкасс будет
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:45

  Vlad442 написав:Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.

Не можу дозволити такій прекрасній квартирі пустовати. Вона повинна дарувати задоволення. До того ж є думки що робити з тими нещасними, потерпаючими від інфляції, USD400K.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:47

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:за последний месяц столько европейских президентов посетило Киев, да им за счастье, а вы говорите не будут .

Дуже складна та дорога логістика.

Пусть кто-то из знакомых в Киеве поставит карнизы, снимет требуемые размеры штор, в Европе пошьют, а потом Макрон будет ехать в Киев, через него и передать.Все просто, дешевле, чем из Черкасс будет

Я Макрону штори на всю квартиру довірити не міжу. Не викликає він в мене довіри. Хочу сам приїхати в липні.
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