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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:09
airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
За что вы так Киев ненавидите?
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rjkz
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:15
airmax78 написав:
.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості
, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
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Damien
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:47
Damien написав: airmax78 написав:
.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості
, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
что-то мне кажется продаватся будет долго, примерно до следушего экономического подьема в Украине
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Феодал
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:06
Genie написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.
Не можу дозволити такій прекрасній квартирі пустовати. Вона повинна дарувати задоволення. До того ж є думки що робити з тими нещасними, потерпаючими від інфляції, USD400K.
а сколько налога нужно с них заплатить при ввозе в Европу?
5% в Повернись живим і все. Європейці розуміють, що зараз дерти податки з українського середнього класу не на часі.
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airmax78
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:08
rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
За что вы так Киев ненавидите?
Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.
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airmax78
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:11
Damien написав: airmax78 написав:
.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості
, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.
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airmax78
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:16
Понаехал написав: airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
Вот наконец-то достойный топик. Мучался я в своём селе 3 месяца... Не мог найти. Пришлось из Минска заказывать. Так же поступили 2е моих знакомых. Могу дать контакты, если интересно. Качеством, ценой, сроками, результатом доволен. Потом местные были в гостях(этнические французы) - помог одним заказать. Тоже очень довольны
Замовляти з Мінську зараз не міжна. Може коли Біларусь звільнять українські чи польські війська, але не раніше.
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