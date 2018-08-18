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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10012100131001410015

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 64
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
20%
13
5. 1001 - 1200
16%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:09

  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?


За что вы так Киев ненавидите?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:15

  airmax78 написав:.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.

Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:42

  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?

Вот наконец-то достойный топик. Мучался я в своём селе 3 месяца... Не мог найти. Пришлось из Минска заказывать. Так же поступили 2е моих знакомых. Могу дать контакты, если интересно. Качеством, ценой, сроками, результатом доволен. Потом местные были в гостях(этнические французы) - помог одним заказать. Тоже очень довольны :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:47

  Damien написав:
  airmax78 написав:.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.

Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?

что-то мне кажется продаватся будет долго, примерно до следушего экономического подьема в Украине
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:06

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Так нам війну не закінчити.
Навіщо вирішили продавати, якщо це правда? Це ж річ для себе, щоб жити.

Не можу дозволити такій прекрасній квартирі пустовати. Вона повинна дарувати задоволення. До того ж є думки що робити з тими нещасними, потерпаючими від інфляції, USD400K.


а сколько налога нужно с них заплатить при ввозе в Европу?

5% в Повернись живим і все. Європейці розуміють, що зараз дерти податки з українського середнього класу не на часі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:08

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?


За что вы так Киев ненавидите?

Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:11

  Damien написав:
  airmax78 написав:.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.

Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?

В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:16

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?

Вот наконец-то достойный топик. Мучался я в своём селе 3 месяца... Не мог найти. Пришлось из Минска заказывать. Так же поступили 2е моих знакомых. Могу дать контакты, если интересно. Качеством, ценой, сроками, результатом доволен. Потом местные были в гостях(этнические французы) - помог одним заказать. Тоже очень довольны :)

Замовляти з Мінську зараз не міжна. Може коли Біларусь звільнять українські чи польські війська, але не раніше.
airmax78
 
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