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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10013100141001510016

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 64
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
20%
13
5. 1001 - 1200
16%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:25

  Олежан написав:макс, можешь показать фото как должен выглядеть идеальным плинтус скрытого монтажа?

Я ж тут выкладав колись. Зараз вже не можу - всі фотки у сховищи залишились, а його, мені здаеться, меблевики обезструмили. Потрібно щоб хтось піднявся - увімкнув. Сподіваюсь, що власноруч скоро це зроблю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:34

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Останнім часом тут викладали багато поточних варіантів квартир, дуже цікавих по ціні. Дуже дякую за це. Подивившись на ці варіанти я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.


я тоже выставил.
даже уже просмотры были

ЦП? Чи Ізумрудний? Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.

кстати, чего? какие аргументы?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:46

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.

Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?

В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.

напомни, єто сколько квадратов?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как потом собираешься 400к через границу перевозить?
погранцы будут смеяться надо договором купли-продажи. у них есть фиксированная такса. или % или все
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:54

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.

кстати, чего? какие аргументы?

Обветшал порядком, МОПы немодные, слишком большой - производит впечатлеие муравейника. При этом большие площади.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід но новий рівень.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:59

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.

кстати, чего? какие аргументы?

Обветшал порядком, МОПы немодные, слишком большой - производит впечатлеие муравейника. При этом большие площади.

все зависит от цены.
понятно что если за одну цену будет стоять изумруд и клубный дом с скрытыми плинтусами то даже мегакрутая локация изумруда не спасет
Олежан
 
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