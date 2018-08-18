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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 16:25
Олежан написав:
макс, можешь показать фото как должен выглядеть идеальным плинтус скрытого монтажа?
Я ж тут выкладав колись. Зараз вже не можу - всі фотки у сховищи залишились, а його, мені здаеться, меблевики обезструмили. Потрібно щоб хтось піднявся - увімкнув. Сподіваюсь, що власноруч скоро це зроблю.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:34
Олежан написав: airmax78 написав:
Останнім часом тут викладали багато поточних варіантів квартир, дуже цікавих по ціні. Дуже дякую за це. Подивившись на ці варіанти я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
я тоже выставил.
даже уже просмотры были
ЦП? Чи Ізумрудний? Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.
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airmax78
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:43
airmax78 написав:
Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.
кстати, чего? какие аргументы?
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Олежан
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:46
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості
, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.
напомни, єто сколько квадратов?
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Олежан
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:49
как потом собираешься 400к через границу перевозить?
погранцы будут смеяться надо договором купли-продажи. у них есть фиксированная такса. или % или все
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Олежан
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:54
Олежан написав: airmax78 написав:
Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.
кстати, чего? какие аргументы?
Обветшал порядком, МОПы немодные, слишком большой - производит впечатлеие муравейника. При этом большие площади.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:57
Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 28 чер, 2022 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:59
airmax78 написав: Олежан написав: airmax78 написав:
Якщо Ізумрудний - там доведеться суттєво впасти по ціні.
кстати, чего? какие аргументы?
Обветшал порядком, МОПы немодные, слишком большой - производит впечатлеие муравейника. При этом большие площади.
все зависит от цены.
понятно что если за одну цену будет стоять изумруд и клубный дом с скрытыми плинтусами то даже мегакрутая локация изумруда не спасет
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:02
Олежан написав:
как потом собираешься 400к через границу перевозить?
погранцы будут смеяться надо договором купли-продажи. у них есть фиксированная такса. или % или все
Что-нибудь придумаю. Скорее всего поменяю на гривны и размещу на счету в каком-нибудь украинском банке и постепенно сниму все за границей. Еще не решил.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:03
somilitark написав:
Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.
Всі цього чекали з 2019 року. Нарешті дочекались.
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