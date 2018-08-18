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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 17:11
airmax78 написав:
Еще не решил.
Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:12
airmax78 написав: somilitark написав:
Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.
Всі цього чекали з 2019 року. Нарешті дочекались.
Є надія в народа, після продажу нас чекає ріст і все у нас буде добре(с).
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:16
somilitark написав: airmax78 написав:
Еще не решил.
Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).
За 20 разів - в мене дружина є. Але це поганий варіант - дуже багато часу займе - стояти на кордоні можна навіть по 1-2 годині кожного разу.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:19
somilitark написав: airmax78 написав: somilitark написав:
Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.
Всі цього чекали з 2019 року. Нарешті дочекались.
Є надія в народа, після продажу нас чекає ріст і все у нас буде добре(с).
Те що нас чекає ріст на готове житло - то беззаперечно. Якщо продам як планую - то у нас все буде добре.
Але вагаюсь, чи не задешево я продаю? Можливо все ж таки з 500К починати? А там вже в залежності від ажіотажу.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:25
airmax78 написав:
Але вагаюсь, чи не задешево я продаю?
Сотка це реально величезна сума, треба звернутись до правильних рішал, може вони розділять на 2 чи 3 студії, тоді шансів на продаж звичайно буде більше, але ціна і валовий дохід від цього не збільшиться, а видатки будуть ще більше, бо знову будуть витрати на ремонт)))
Коротше, як не крути, а буде як з бітком, це рівень, так все постійно хоронити...
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:31
somilitark написав: airmax78 написав:
Але вагаюсь, чи не задешево я продаю?
Сотка це реально величезна сума, треба звернутись до правильних рішал, може вони розділять на 2 чи 3 студії, тоді шансів на продаж звичайно буде більше, але ціна і валовий дохід від цього не збільшиться, а видатки будуть ще більше, бо знову будуть витрати на ремонт)))
Коротше, як не крути, а буде як з бітком, це рівень, так все постійно хоронити...
Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому? До речі готовий продати її за 20 біткоїнів, якщо вам цікаво.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:36
airmax78 написав:
Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?
До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:45
somilitark написав: airmax78 написав:
Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?
До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.
навпроти Тетріса ще й бомбосховище є
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:46
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Еще не решил.
Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).
За 20 разів - в мене дружина є. Але це поганий варіант - дуже багато часу займе - стояти на кордоні можна навіть по 1-2 годині кожного разу.
а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:01
Genie написав:
а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
Безналом не можна, заборонено.
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