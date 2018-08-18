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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10015100161001710018>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 64
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
20%
13
5. 1001 - 1200
16%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:11

  airmax78 написав: Еще не решил.

Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:12

  airmax78 написав:
  somilitark написав:Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.

Всі цього чекали з 2019 року. Нарешті дочекались.

Є надія в народа, після продажу нас чекає ріст і все у нас буде добре(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:16

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Еще не решил.

Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).

За 20 разів - в мене дружина є. Але це поганий варіант - дуже багато часу займе - стояти на кордоні можна навіть по 1-2 годині кожного разу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:19

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Вітаю всіх з запуском нового реаліті шоу "цимбалов яр 2", вихід на новий рівень.

Всі цього чекали з 2019 року. Нарешті дочекались.

Є надія в народа, після продажу нас чекає ріст і все у нас буде добре(с).

Те що нас чекає ріст на готове житло - то беззаперечно. Якщо продам як планую - то у нас все буде добре.
Але вагаюсь, чи не задешево я продаю? Можливо все ж таки з 500К починати? А там вже в залежності від ажіотажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:25

  airmax78 написав:Але вагаюсь, чи не задешево я продаю?

Сотка це реально величезна сума, треба звернутись до правильних рішал, може вони розділять на 2 чи 3 студії, тоді шансів на продаж звичайно буде більше, але ціна і валовий дохід від цього не збільшиться, а видатки будуть ще більше, бо знову будуть витрати на ремонт)))
Коротше, як не крути, а буде як з бітком, це рівень, так все постійно хоронити...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:31

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Але вагаюсь, чи не задешево я продаю?

Сотка це реально величезна сума, треба звернутись до правильних рішал, може вони розділять на 2 чи 3 студії, тоді шансів на продаж звичайно буде більше, але ціна і валовий дохід від цього не збільшиться, а видатки будуть ще більше, бо знову будуть витрати на ремонт)))
Коротше, як не крути, а буде як з бітком, це рівень, так все постійно хоронити...

Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому? До речі готовий продати її за 20 біткоїнів, якщо вам цікаво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:36

  airmax78 написав:Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?

До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:45

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?

До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.



навпроти Тетріса ще й бомбосховище є
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:46

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Еще не решил.

Якісь циферки у вас не вірні, замість 4 там повинна бути одиниця, так що все набагато простіше, за 10 разів все вивезете, однією проблемою менше, залишилось поставити адекватний прайс і дочекатись реального клієнта з торгом у капота(с).

За 20 разів - в мене дружина є. Але це поганий варіант - дуже багато часу займе - стояти на кордоні можна навіть по 1-2 годині кожного разу.



а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:01

  Genie написав:а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?

Безналом не можна, заборонено.
kyk
 
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