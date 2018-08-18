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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10015100161001710018

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 64
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
19%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
20%
13
5. 1001 - 1200
16%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?

Заборонено, а Макс хоче продати за безцінь тут, потім довго вибирати, та купити дорого там. Було в нього вже таке в 13-14 роках. Пішли по другому колу.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:12

  kyk написав:
  Genie написав:а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?

Безналом не можна, заборонено.


не можна везти на картці європейського банку?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:24

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?

До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.

Sprinter з’явился у ФРН лише у 97році
С ВІНом 98го після Франкфуртського салону у вересні 97го
До цього був «ботінок» 306,308,310….Наразі індуси після 49го рєстайла таке ще й експортують до Пакистану та Бірми
Які ще 30 років???
Може це був легендарний 600й Гєлік???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що продає Ейрмакс? Можна посилання?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:30

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?

До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.

Sprinter з’явился у ФРН лише у 97році
С ВІНом 97го
Які ще 30 років???
Може це був легендарний Гєлік???

Якщо той колимазі 20 років це щось змінює?
Вже з'їхали, зняли за 3500 одиничку плюс комуналь(Київ, до метро не далеко), Макс на правильному шляху продажу, біженці це його цільова аудиторія.
somilitark
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