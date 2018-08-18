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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 18:01
Genie написав:
а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
Заборонено, а Макс хоче продати за безцінь тут, потім довго вибирати, та купити дорого там. Було в нього вже таке в 13-14 роках. Пішли по другому колу.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:12
kyk написав: Genie написав:
а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
Безналом не можна, заборонено.
не можна везти на картці європейського банку?
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Genie
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:24
somilitark написав: airmax78 написав:
Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?
До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.
Sprinter з’явился у ФРН лише у 97році
С ВІНом 98го після Франкфуртського салону у вересні 97го
До цього був «ботінок» 306,308,310….Наразі індуси після 49го рєстайла таке ще й експортують до Пакистану та Бірми
Які ще 30 років???
Може це був легендарний 600й Гєлік???
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барабашов
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:29
Що продає Ейрмакс? Можна посилання?
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Investor_K
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:30
барабашов написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Це єдина квартира на поверсі в якій є вбудований винний холодильник в гостиній. Це що, вже нічого не коштує по вашому?
До сусідів приїхали родичі із Сєвєродонецька, покидали в свій 30-ти річний іржавий Спрінтер примітивний крам і дуже раді що встигли врятуватись, я передам їм цей петросянський гумор, тільки треба вибрати правильний момент, бо боюсь що я не дорахуюсь зубів.
Sprinter з’явился у ФРН лише у 97році
С ВІНом 97го
Які ще 30 років???
Може це був легендарний Гєлік???
Якщо той колимазі 20 років це щось змінює?
Вже з'їхали, зняли за 3500 одиничку плюс комуналь(Київ, до метро не далеко), Макс на правильному шляху продажу, біженці це його цільова аудиторія.
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somilitark
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:48
Investor_K написав:
Що продає Ейрмакс? Можна посилання?
Я так думаю, что ничего не продает. Троллит всех по-крупному, одновременно лопатами накидывая на вентилятор.
По косвенным признакам это трешка 102 или 105 метров (поскольку "4куе за метр", но "продам за 20 битков", локация всем известна, там только трешки 102 и 105 метров попадают в эту цену). Если это она, то сейчас я бы в случае денежной нужды мечтал бы продать ее за 200, через год мечтал бы уже за 150
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Damien
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:08
Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:20
Vlad442 я предложила 50% довоенной цены за пентхаус на славутиче, они рассмеялись (агент и собственник), а мне так полегчало) я думаю ситуация внутри страны и вне нее видется очень по разному. ПС и кстати я купила ту квартирку в валенсии) и очень рада...время мечтаний о киевских пентаусах видимо для меня кончилось
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vikapavl
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:27
vikapavl написав:
Vlad442 я предложила 50% довоенной цены за пентхаус на славутиче, они рассмеялись
в них стадія заперечення.
vikapavl написав:
кстати я купила ту квартирку в валенсии
Мої привітання.
Що з 8 домом? Встигли продати до війни?
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:37
Vlad442 написав:
Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.
Если принято стратегическое решение перебираться в Остеррайх, то резать лося в Киеве - вполне логическое решение.
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UA
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