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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:38

  Vlad442 написав:Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.

А саме головне, він може підбити і мене, щас психону и выставлю свою 110м2 в ярославов град.
А там плинтус есть. Скрытый. И приточно вытяжная система в каждой комнате
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:39

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?


За что вы так Киев ненавидите?

Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.


В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:40

Весь день смотрю дома в Германии. Цены от 20 тыс под реконструкцию до сколько хочешь))
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:40

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.

Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?

В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.

А упущенная выгода от нележания бабок на депо под 30% годовых (как в случае с Голосухой) тоже вошла?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:44

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?
За что вы так Киев ненавидите?

Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.


В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.

Протестую. Мне, например, хвост, не помешал бы. Я рукой не могу достать почесать спину
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:58

  Vlad442 написав:
  Genie написав:а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?

Заборонено, а Макс хоче продати за безцінь тут, потім довго вибирати, та купити дорого там. Було в нього вже таке в 13-14 роках. Пішли по другому колу.


Сдается мне, будет финальная сцена из "Золотого теленка"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.


В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.

Протестую. Мне, например, хвост, не помешал бы. Я рукой не могу достать почесать спину


Третя рука норм дістає
Faceless
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