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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:38
Vlad442 написав:
Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.
А саме головне, він може підбити і мене, щас психону и выставлю свою 110м2 в ярославов град.
А там плинтус есть. Скрытый. И приточно вытяжная система в каждой комнате
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:39
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
За что вы так Киев ненавидите?
Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.
В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:40
Весь день смотрю дома в Германии. Цены от 20 тыс под реконструкцию до сколько хочешь))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:40
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
.. я встановив остаточну ціну на свою квартиру - USD400,000.00 Дещо вище собівартості
, але ж це готовий продукт, унікальний для ринка - дуже, дуже багато любові та часу вкладено в цю квартиру. Життя в неї, для когось, у кого є USD400,000.00, безперечно буде щасливим. Будемо всім форумом слідкувати за перебігом цього продажу. Про дату, час та місце угоди я повідомлю додатково.
Интересно, в себестоимость вошло финансовое обеспечение прораба, всех его рабочих и членов их семей до конца жизни? А стоимость материалов, потраченных при переделке косяков?
В себестимость вошло в т.ч. и мое рабочее время, которое я потратил на 100500 поездок в ходе ремонта. Все что стоит денег - все вошло.
А упущенная выгода от нележания бабок на депо под 30% годовых (как в случае с Голосухой) тоже вошла?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:44
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
За что вы так Киев ненавидите?
Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.
В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.
Протестую. Мне, например, хвост, не помешал бы. Я рукой не могу достать почесать спину
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:58
Vlad442 написав: Genie написав:
а безналом не легше? чи тоді буде більше 5% податку?
Заборонено, а Макс хоче продати за безцінь тут, потім довго вибирати, та купити дорого там. Було в нього вже таке в 13-14 роках. Пішли по другому колу.
Сдается мне, будет финальная сцена из "Золотого теленка"
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:02
beee написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Я очень люблю Киев. Но чему быть - того не миновать.
В общем, народ, все поняли?
У кого аллергия на радионуклиды и нет прививки от яо - срочно надо линять.
Протестую. Мне, например, хвост, не помешал бы. Я рукой не могу достать почесать спину
Третя рука норм дістає
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Faceless
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