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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:41
rjkz написав: UA написав: Vlad442 написав:
Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.
Если принято стратегическое решение перебираться в Остеррайх, то резать лося в Киеве - вполне логическое решение.
Это можно было-бы и не делать,но Максим привык к комфорту и понтам, а на них денег нет, так как ремонт заканчивал перед самой войной и даже на ШТОРЫ не хватило.
В общем-то, он-же, если кто помнит, терзался вопросом в конце осени - вселяться или выставить на продажу?
Мне сразу казалось, что весь этот пиар прелесци был расчитан, что в какой-то момент он ее будет спихивать.
Хватало на шторы - долго выбирали. Шторы - это сложно.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:49
rjkz написав: Damien написав: rjkz написав:
Сдается мне, будет финальная сцена из "Золотого теленка"
Да и сама продажа должна происходить по канонам этого же произведения. Макс найдет киевского гражданина Корейко, соберет на него соответствующую папку. И качестве альтернативы передачи папки "кому следует", будет предложение купить квартиру по 4000уе/метр
Я думаю, Максим будет за 500 тысяч продавать.
Вообще, 500 тысяч - это его минимум, на самом деле ему нужно больще. :arrow
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51
airmax78 написав: rjkz написав: Damien написав:
Да и сама продажа должна происходить по канонам этого же произведения. Макс найдет киевского гражданина Корейко, соберет на него соответствующую папку. И качестве альтернативы передачи папки "кому следует", будет предложение купить квартиру по 4000уе/метр
Я думаю, Максим будет за 500 тысяч продавать.
Вообще, 500 тысяч - это его минимум, на самом деле ему нужно больще. :arrow
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Так па500 чим вам не підходить?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:52
Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.
видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:54
airmax78 написав:
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:55
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.
видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 21:11
Vlad442 это квартира бывшего мужа теперь, не в курсе ее судьбы
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