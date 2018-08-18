rjkz написав:

UA написав: Vlad442 написав: Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.

З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль. Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.

Если принято стратегическое решение перебираться в Остеррайх, то резать лося в Киеве - вполне логическое решение. Если принято стратегическое решение перебираться в Остеррайх, то резать лося в Киеве - вполне логическое решение.

Это можно было-бы и не делать,но Максим привык к комфорту и понтам, а на них денег нет, так как ремонт заканчивал перед самой войной и даже на ШТОРЫ не хватило.В общем-то, он-же, если кто помнит, терзался вопросом в конце осени - вселяться или выставить на продажу?Мне сразу казалось, что весь этот пиар прелесци был расчитан, что в какой-то момент он ее будет спихивать.