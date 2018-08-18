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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10017100181001910020>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:41

  rjkz написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Щось він писав за двушку 90+ метрів, але можу помилятися.
З тим що нічого не продає, згоден. Це якісь фантазії. Впевнений на ОЛХ її нема. Макс фантазер, але не дурень, намагатись зараз продавати впівцени квартиру своєї мрії, в яку вклав стільки зусиль.

Если принято стратегическое решение перебираться в Остеррайх, то резать лося в Киеве - вполне логическое решение.


Это можно было-бы и не делать,но Максим привык к комфорту и понтам, а на них денег нет, так как ремонт заканчивал перед самой войной и даже на ШТОРЫ не хватило.
В общем-то, он-же, если кто помнит, терзался вопросом в конце осени - вселяться или выставить на продажу?
Мне сразу казалось, что весь этот пиар прелесци был расчитан, что в какой-то момент он ее будет спихивать.

Хватало на шторы - долго выбирали. Шторы - это сложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:49

  rjkz написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:
Сдается мне, будет финальная сцена из "Золотого теленка"

Да и сама продажа должна происходить по канонам этого же произведения. Макс найдет киевского гражданина Корейко, соберет на него соответствующую папку. И качестве альтернативы передачи папки "кому следует", будет предложение купить квартиру по 4000уе/метр


Я думаю, Максим будет за 500 тысяч продавать.
Вообще, 500 тысяч - это его минимум, на самом деле ему нужно больще. :arrow

Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Damien написав:Да и сама продажа должна происходить по канонам этого же произведения. Макс найдет киевского гражданина Корейко, соберет на него соответствующую папку. И качестве альтернативы передачи папки "кому следует", будет предложение купить квартиру по 4000уе/метр


Я думаю, Максим будет за 500 тысяч продавать.
Вообще, 500 тысяч - это его минимум, на самом деле ему нужно больще. :arrow

Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Так па500 чим вам не підходить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.

видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.

видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 21:11

Vlad442 это квартира бывшего мужа теперь, не в курсе ее судьбы
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:09

:arrow[/quote]
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.[/quote]

Как раз для золотой визы в Испании хватит ;)
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:13

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено

т.е. если макс продаст, это будет дно рынка. думаю ни 500 ни 400 сейчас не реально
100-120 может быть

а в вене макс купит ....и это будет крах рынка Вены(

может не надо?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?
beee
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