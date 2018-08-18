RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10017100181001910020

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:24

  Faceless написав:
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.

видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.

На дизайн-проекті вони є. Повинні бути і в реальності.
airmax78
 
Повідомлень: 40637
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:25

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено

500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
airmax78
 
Повідомлень: 40637
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.

макс, как продавать планируешь если ты в эмиграции?
или это такой троллинг?
Олежан
 
Повідомлень: 723
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10017100181001910020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2254, 2255, 2256
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22551 8316464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 22:55
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1047 3643380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34851
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.