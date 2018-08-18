|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:24
Faceless написав:
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.
видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.
На дизайн-проекті вони є. Повинні бути і в реальності.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40637
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:25
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено
500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40637
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:59
airmax78 написав:
500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
макс, как продавать планируешь если ты в эмиграции?
или это такой троллинг?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 723
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22551
|8316468
|
Вів 28 чер, 2022 22:55
UA
|
|1047
|3643385
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34851
|
|