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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:24
Faceless написав:
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.
видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.
На дизайн-проекті вони є. Повинні бути і в реальності.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 22:25
Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено
500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:10
Олежан написав: airmax78 написав:
500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
макс, как продавать планируешь если ты в эмиграции?
или это такой троллинг?
Сегодняшнего дня разрешили продажи по доверенности.
Макс решил воспользоваться.
Итак лот - 500 000 у.е. продается по доверенности.
Кто больше?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:23
beee написав:
хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?
Море. Относительно не дорого (по сравнению с той же Германией например). Если нет необходимости в местной работе (ее там как я понял маловато), то норм вариант.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 23:46
beee написав:
хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?
У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям.
Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия.
В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР.
И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть.
Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 00:09
rjkz написав: beee написав:
хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?
У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям.
Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия.
В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР.
И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть.
Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.
2 года ковида научили кучу офисных сотрудников работать удаленно. Поэтому необходимость в работе на новом месте жительства для многих уже не настолько критична.
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