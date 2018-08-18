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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10017100181001910020

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:24

  Faceless написав:
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное.
те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно)
голые окна умножают на ноль всю красоту.

видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.

На дизайн-проекті вони є. Повинні бути і в реальності.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:25

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено

500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:10

  Олежан написав:
  airmax78 написав:500 - это с маленькой прибылью. Жадность сейчас не на часі.

макс, как продавать планируешь если ты в эмиграции?
или это такой троллинг?

Сегодняшнего дня разрешили продажи по доверенности.
Макс решил воспользоваться.
Итак лот - 500 000 у.е. продается по доверенности.
Кто больше?
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?

Море. Относительно не дорого (по сравнению с той же Германией например). Если нет необходимости в местной работе (ее там как я понял маловато), то норм вариант.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:46

  beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?


У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям.
Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия.
В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР.
И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть.
Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:09

  rjkz написав:
  beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять?
сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно
но, что ещё?


У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям.
Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия.
В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР.
И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть.
Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.

2 года ковида научили кучу офисных сотрудников работать удаленно. Поэтому необходимость в работе на новом месте жительства для многих уже не настолько критична.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 02:43

Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 02:51

  1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... rrency=USD Ну уже мелькают варианты в районе 30 тыс, хотя до войны было строго от 45-ти... Так что ещё не вечер...
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 03:16

  1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...


Это как-бы гривна обесценилась.
Не?
rjkz
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  #<1 ... 10017100181001910020
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