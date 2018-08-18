Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Спалю секрет один. не сразу к нему пришёл. к 20-ой квартире, наверное. те, кто продаёт, знайте, что самый качественный ремонт воспринимается покупателями, как голый неуютный офис, если нет штор. (ну ясно, кроме прочего, что и так явно) голые окна умножают на ноль всю красоту.
видимо, в крови у людей шкуры на стены вешать в хижине - остался.
Дивно. Я от тільки хотів спитати Ейра, на біса йому взагалі ті штори.
На дизайн-проекті вони є. Повинні бути і в реальності.
beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять? сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно но, что ещё?
Море. Относительно не дорого (по сравнению с той же Германией например). Если нет необходимости в местной работе (ее там как я понял маловато), то норм вариант.
beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять? сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно но, что ещё?
У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям. Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия. В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР. И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть. Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.
beee написав:хотел спросить, что многих в Испании привлекает? Гауди? Согласен. Люблю его, но закладку нужно открывать, а там, где её взять? сиеста? согласен. валяться весь день на чиле)) - полезно но, что ещё?
У постсоветских людей нездоровая тяга к южным локациям. Болгария, Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия. В СЩА - ФлОрида. Даже юг нью-йоркских Бруклина и Квинса, то что совсем возле пляжей - преимущественно выходцы из стран б.СССР. И если еще в НЙ везде есть работа и деньги, то даже во ФлОриде - это вопрос, хоть деньги там есть. Что далать в турциях-грециях-испаниях-италиях и тем более болгариях - хз.
2 года ковида научили кучу офисных сотрудников работать удаленно. Поэтому необходимость в работе на новом месте жительства для многих уже не настолько критична.
Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...
1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...
1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...