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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10018100191002010021

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 05:59

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено

Краще зимою.
За лимон долярів - аж бігом куплять!

П.С. Які ціни в Донецьку на житло?
І в Києві такі ж будуть.
Тільки не завтра.

Населення кров'ю відхаркує зелені вибори 2019 року.....
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 06:31

Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :

"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.

Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.

Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).

Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.

P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА? :?
roberto dark
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  #<1 ... 10018100191002010021
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