Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :
"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.
Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.
Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).
Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.
P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА?
1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...
В 2014-2015 году курс валюты вырос с 8 до 25. Цены на вашу условную однушку упали не в три раза, а на 50%. При этом в гривне выросли соответственно. Тут нет прямой пропорции, но определенно есть влияние и взаимосвязь.
На текущие цены будут сильно влиять ожидания. При текущем курсе 36 многие ожидают 50+. Смысла покупать в таком случае недвижимость нет, рынок стоит, покупателей нет. Да и в условиях войны покупка квартиры как и любая другая инвестиция - это для сильно рисковых. Кому нужно срочно продать - будут снижать цены очень сильно.
roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :
"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.
Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.
Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).
Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.
P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА?
roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :
"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.
Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.
Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).
Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.
P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА?
А что есть такое «средневзвешенный бизнес-класс» в понимании форумчан? Квартиры со скрытыми плинтусами? Квартиры возле Гулливера и КабМина с потолками 3.20? Квартиры с кухней в 25метров и сортиром на каждого жильца? Квартиры с модулем быстрой зарядки для Теслы на подземном паркинге? Квартиры с ценой метра как хочет по белке слить Эйр? Чем это Киев перенасыщен? Жильём, в котором семья с несколькими детьми(а это условие того, что нас не будет в перспективе 25млн.) чувствует себя нормально, а не как моё поколение, переехавшее массово после потопа в Днепре 45 лет назад с подвалов и первых этажей коммуналок всей семьёй впятером в панельную двушку 42 метра? Или просто кто то считает, что «пА300-400-500 замэтр…» ему за громкое брюзжание тут и на домике настроят на ЛУ и Подоле действительно настоящий бизнес-класс, как строили 20 с лишним лет назад и с красного кирпича??? А работать эти «вентиляторщики рОтом» будут за зарплату тех лет? С возможностью отложить прости аллах даже на Кирилловку сотню-две равной нулю???