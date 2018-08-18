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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10018100191002010021

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 05:59

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Просто 500 - и цифра красивая и кажется мне вполне справедливой ценой. Ну и конечно местные "шаромыги-сиськососатели"(с) ценники задирают немилосердно.
Хватит лосей ловить.Лям и не менее,дураков купить еще на века припасено

Краще зимою.
За лимон долярів - аж бігом куплять!

П.С. Які ціни в Донецьку на житло?
І в Києві такі ж будуть.
Тільки не завтра.

Населення кров'ю відхаркує зелені вибори 2019 року.....
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 06:31

Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :

"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.

Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.

Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).

Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.

P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА? :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:14

  1973cc11 написав:Сегодня,ради интереса,решил пересчитать цену условной среднестатистической однокомнатной квартиры от довоенной цены в 40 000 дол.через подорожание доллара,и вот что вышло......40000 умножаем на 26 = 1040000 грн. и делим на 36 = 28888 долларов.!!! Это что получается,что сейчас эта квартира подорожала на 11111 дол.??? Цены выросли аж на четверть или где единички по 28888 дол.??? Это только от подорожания доллара,не учитывая кризиса и войны. Так вот почему продажи стоят. Никто не понесет за один и тот же товар такое же количество уже подорожавших денег. Нужно пересматривать цены...


В 2014-2015 году курс валюты вырос с 8 до 25. Цены на вашу условную однушку упали не в три раза, а на 50%. При этом в гривне выросли соответственно. Тут нет прямой пропорции, но определенно есть влияние и взаимосвязь.

На текущие цены будут сильно влиять ожидания. При текущем курсе 36 многие ожидают 50+. Смысла покупать в таком случае недвижимость нет, рынок стоит, покупателей нет. Да и в условиях войны покупка квартиры как и любая другая инвестиция - это для сильно рисковых. Кому нужно срочно продать - будут снижать цены очень сильно.
ulanusa1
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:43

  roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :

"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.

Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.

Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).

Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.

P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА? :?

https://ukrrudprom.com/news/Vadim_Stola ... a_sto.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 07:47

  UA написав:
  roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :

"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.

Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.

Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).

Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.

P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА? :?

https://ukrrudprom.com/news/Vadim_Stola ... a_sto.html

я прочитал название ресурса - укрдурдом :mrgreen:
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что есть такое «средневзвешенный бизнес-класс» в понимании форумчан?
Квартиры со скрытыми плинтусами?
Квартиры возле Гулливера и КабМина с потолками 3.20?
Квартиры с кухней в 25метров и сортиром на каждого жильца?
Квартиры с модулем быстрой зарядки для Теслы на подземном паркинге?
Квартиры с ценой метра как хочет по белке слить Эйр?
Чем это Киев перенасыщен? Жильём, в котором семья с несколькими детьми(а это условие того, что нас не будет в перспективе 25млн.) чувствует себя нормально, а не как моё поколение, переехавшее массово после потопа в Днепре 45 лет назад с подвалов и первых этажей коммуналок всей семьёй впятером в панельную двушку 42 метра? Или просто кто то считает, что «пА300-400-500 замэтр…» ему за громкое брюзжание тут и на домике настроят на ЛУ и Подоле действительно настоящий бизнес-класс, как строили 20 с лишним лет назад и с красного кирпича???
А работать эти «вентиляторщики рОтом» будут за зарплату тех лет? С возможностью отложить прости аллах даже на Кирилловку сотню-две равной нулю???
барабашов
 
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