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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 09:04
только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают
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Олежан
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:14
Олежан написав:
только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают
"..И защиты к-к-компьютерных программ "
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beee
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:16
Frant написав: beee написав:
квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально
Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.
Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?
Не згоден.
Ви, або ми та наші батьки- спасибо им за кравчука, кучму, витю и остальных.
Низький поклін.
Наріт хтів? Нарід- отримав
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beee
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:18
"Свежо предание, да верится с трудом". Обьявить о возобновлении то можно, а вот закончить строительство и сдать в эксплуатацию- это уже совсем другое дело.
По сведению инвесторов с форумов жк, из списка выше, до сих пор если не одного строителя то тупо имитация работ.
Самое смешное - это "громогласное" заявление про открытие отделов продаж
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roberto dark
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26
beee написав: Frant написав: beee написав:
квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально
Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.
Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?
Не згоден.
Ви, або ми та наші батьки- спасибо им за кравчука, кучму, витю и остальных.
Низький поклін.
Наріт хтів? Нарід- отримав
Оце цілком правильно . Якби пішли дорогою поляків чи прибалтів - все у нас було б вже давно інакше . І в НАТО були б , і в ЄС напевно ... Але маємо що маємо ...
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Puente
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:38
Frant написав: beee написав:
квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально
Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.
Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?
мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.
Востаннє редагувалось Феодал
в Сер 29 чер, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Феодал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:39
Олежан написав:
только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают
А КАН может самостоятельно достроить и сдать первую очередь, независимо от действий Васи ?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:42
Феодал написав:
мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.
"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"
И мутрий нарот (74%) прогаласував за війну, до якої не хотів готуватись.
Наслідки будемо довго, довго розгрібати.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:49
Frant написав: Феодал написав:
мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.
"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"
И мутрий нарот (74%) прогаласував за війну, до якої не хотів готуватись.
Наслідки будемо довго, довго розгрібати.
"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"
кумедные фразы, кумедного пацана
надеюсь он заплатит за свои ошибки
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Феодал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50
beee климат, есть что посмотреть, жить недорого, еда хорошая, инфрастуктура - почти в каждом городе аэропорт (в гааге где я сейчас, например его нет), развитая тренспортная сеть (скоростные поезда по всем основным направлениям, а в валенсии раза в два больше станций метро чем в Киеве кстати). Есть культурная жизнь, есть исторические памятники, есть море и океан) а еще испанцв не такие злобные как французы, и не такие кичливые как итальянцы. хорошая веселая страна.
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