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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10019100201002110022

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:04

  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90


только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:14

  Олежан написав:
  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90


только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают


"..И защиты к-к-компьютерных программ "
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:16

  Frant написав:
  beee написав:квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально


Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.

Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?

Не згоден.
Ви, або ми та наші батьки- спасибо им за кравчука, кучму, витю и остальных.
Низький поклін.
Наріт хтів? Нарід- отримав
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:18

  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90

Раді повідомити, що компанія bUd development відновлює роботи на будівельних майданчиках ЖК «Старт», ЖК «Славутич 2.0», ЖК «Salut», ЖК «Symbol».
https://bud-start.com/ua/news/#1907

ВІДНОВЛЕНО БУДІВНИЦТВО ТА РОБОТУ ВІДДІЛУ ПРОДАЖ ЖК GREAT
https://great.com.ua/ua/news/11/vidnovl ... zhk-great/

ВІДНОВЛЮЄМО БУДІВНИЦТВО – ЗНИЖКИ ДО 10% У ЖК CREATOR CITY
В житловому комплексі Creator City, який зводиться в Шевченківському районі Києва, активно продовжується будівництво
https://creatorcity.com.ua/ua/news/hid- ... rvni-2022/

"Свежо предание, да верится с трудом". Обьявить о возобновлении то можно, а вот закончить строительство и сдать в эксплуатацию- это уже совсем другое дело.
По сведению инвесторов с форумов жк, из списка выше, до сих пор если не одного строителя то тупо имитация работ.
Самое смешное - это "громогласное" заявление про открытие отделов продаж :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:26

  beee написав:
  Frant написав:
  beee написав:квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально


Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.

Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?

Не згоден.
Ви, або ми та наші батьки- спасибо им за кравчука, кучму, витю и остальных.
Низький поклін.
Наріт хтів? Нарід- отримав

Оце цілком правильно . Якби пішли дорогою поляків чи прибалтів - все у нас було б вже давно інакше . І в НАТО були б , і в ЄС напевно ... Але маємо що маємо ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:38

  Frant написав:
  beee написав:квартал на злобу другим застройщикам мало того, что изуродовали, но просто шли по головам - всё нелегально с 2010 года - не одной бумаги официально


Укро-бидло-їліта є клоном московитської еліти.
300 років були під ними.

Те, що укро-бидло-їліта нікуя не готувалась до війни і за 5 днів прос.ала 20% території, в тому числі найбільшу в Європі атомну станцію - це норм?

мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 29 чер, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:39

  Олежан написав:
  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90

только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают


А КАН может самостоятельно достроить и сдать первую очередь, независимо от действий Васи ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:42

  Феодал написав:мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.

"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"

И мутрий нарот (74%) прогаласував за війну, до якої не хотів готуватись.
Наслідки будемо довго, довго розгрібати.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:49

  Frant написав:
  Феодал написав:мало того что просрали 20% территории, так еще и позволили разгромить: Киевскую, Черниговскую, Харьковскую, Сумскую области.
Я не представляю что должно случится чтобы там начал зарождатся новый бизнес.
Как пример: вчера с другом смотрел оборудование для столярки, ну решили не рисковать - вывозить будет сложно.

"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"

И мутрий нарот (74%) прогаласував за війну, до якої не хотів готуватись.
Наслідки будемо довго, довго розгрібати.

"Надо просто перестать стрелять!"
"Я увидел мир в глазах Путина!"
кумедные фразы, кумедного пацана :D надеюсь он заплатит за свои ошибки
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50

beee климат, есть что посмотреть, жить недорого, еда хорошая, инфрастуктура - почти в каждом городе аэропорт (в гааге где я сейчас, например его нет), развитая тренспортная сеть (скоростные поезда по всем основным направлениям, а в валенсии раза в два больше станций метро чем в Киеве кстати). Есть культурная жизнь, есть исторические памятники, есть море и океан) а еще испанцв не такие злобные как французы, и не такие кичливые как итальянцы. хорошая веселая страна.
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