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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10020100211002210023>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:14

  Олежан написав:
  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90


только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают


"..И защиты к-к-компьютерных программ "
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:18

  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90

Раді повідомити, що компанія bUd development відновлює роботи на будівельних майданчиках ЖК «Старт», ЖК «Славутич 2.0», ЖК «Salut», ЖК «Symbol».
https://bud-start.com/ua/news/#1907

ВІДНОВЛЕНО БУДІВНИЦТВО ТА РОБОТУ ВІДДІЛУ ПРОДАЖ ЖК GREAT
https://great.com.ua/ua/news/11/vidnovl ... zhk-great/

ВІДНОВЛЮЄМО БУДІВНИЦТВО – ЗНИЖКИ ДО 10% У ЖК CREATOR CITY
В житловому комплексі Creator City, який зводиться в Шевченківському районі Києва, активно продовжується будівництво
https://creatorcity.com.ua/ua/news/hid- ... rvni-2022/

"Свежо предание, да верится с трудом". Обьявить о возобновлении то можно, а вот закончить строительство и сдать в эксплуатацию- это уже совсем другое дело.
По сведению инвесторов с форумов жк, из списка выше, до сих пор если не одного строителя то тупо имитация работ.
Самое смешное - это "громогласное" заявление про открытие отделов продаж :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:39

  Олежан написав:
  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90

только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают


А КАН может самостоятельно достроить и сдать первую очередь, независимо от действий Васи ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:50

beee климат, есть что посмотреть, жить недорого, еда хорошая (вы же были на испанском продуктовом рынке), инфрастуктура - почти в каждом городе аэропорт (в гааге где я сейчас, например его нет), развитая тренспортная сеть (скоростные поезда по всем основным направлениям, а в валенсии раза в два больше станций метро чем в Киеве кстати). Есть культурная жизнь, есть исторические памятники, есть море и океан) а еще испанцв не такие злобные как французы, и не такие кичливые как итальянцы. хорошая веселая страна.
Востаннє редагувалось vikapavl в Сер 29 чер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:02

  vikapavl написав:beee климат, есть что посмотреть, жить недорого, еда хорошая (вы же были на испанском продуктовом рынке), инфрастуктура - почти в каждом городе аэропорт (в гааге где я сейчас, например его нет), развитая тренспортная сеть (скоростные поезда по всем основным направлениям, а в валенсии раза в два больше станций метро чем в Киеве кстати). Есть культурная жизнь, есть исторические памятники, есть море и океан) а еще испанцв не такие злобные как французы, и не такие кичливые как итальянцы. хорошая веселая страна.


клёво.
только поговаривают, что образованные, с дипломами, испанцы - сами без работы сидят.
если ехать - то со своим делом. квартиры ремонтировать и продавать, больше на ум ничего и не приходит
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:10

  beee написав:если ехать - то со своим делом. квартиры ремонтировать и продавать

Шофером ще можна.
Або сантехніком.
Унітази крутити)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:13

  vladimir07 написав:
  Олежан написав:
  beee написав:Будівництво UNIT.Home відновлено
https://home.unit.city/news/90

только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают


А КАН может самостоятельно достроить и сдать первую очередь, независимо от действий Васи ?

я об этом же и говорю
где обязы кана то он их иполнит. т.е. дострои 1ю очередь.
все остальное - вася вася
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:59

  барабашов написав:А что есть такое «средневзвешенный бизнес-класс» в понимании форумчан?
Квартиры со скрытыми плинтусами?
Квартиры возле Гулливера и КабМина с потолками 3.20?
Квартиры с кухней в 25метров и сортиром на каждого жильца?
Квартиры с модулем быстрой зарядки для Теслы на подземном паркинге?
Квартиры с ценой метра как хочет по белке слить Эйр?
Чем это Киев перенасыщен? Жильём, в котором семья с несколькими детьми(а это условие того, что нас не будет в перспективе 25млн.) чувствует себя нормально, а не как моё поколение, переехавшее массово после потопа в Днепре 45 лет назад с подвалов и первых этажей коммуналок всей семьёй впятером в панельную двушку 42 метра? Или просто кто то считает, что «пА300-400-500 замэтр…» ему за громкое брюзжание тут и на домике настроят на ЛУ и Подоле действительно настоящий бизнес-класс, как строили 20 с лишним лет назад и с красного кирпича???
А работать эти «вентиляторщики рОтом» будут за зарплату тех лет? С возможностью отложить прости аллах даже на Кирилловку сотню-две равной нулю???

В выделенном вы описали мою квартиру и паркинг. Теперь понятно что цена справедливая?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

президент Індонезії Джоко Відодо, (який 2022 року є головою G20), із дружиною прибув до Києва. Першим пунктом його візиту до України стане Ірпінь

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 56793.html

столица перемещается в нью Васюки. Всем надо в Ирпень. На днях Майя Санду заезжала.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:05

  roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :

"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.

Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.

Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).

Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.

P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА? :?

Я чув, що у Харкові люди намагаються продати економ у майже готових домах від надійного забудовника (але ще без документів) дешевше, ніж брали з чергами на початку продажів. Не уточнював, рахують в гривнах, чи в долларах.

З бізнесом проблема ще у тому, що люди, яки б могли його розглядати, будуть дивитись на Відень чи Валенсію. Це на економ попит стабільний. Не всі хочуть вчити язики та їхати на важкий фізичний труд. В економі є підтримка з боку внутрішньої міграції, особливо з ВУ.
Vlad442
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