Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:если ехать - то со своим делом. квартиры ремонтировать и продавать
Шофером ще можна. Або сантехніком. Унітази крутити)))
стать шофером в ночные смены, днём крутить унітази. каждый день рассказывать пассажирам, что ты бывший миллионер с квартирами по 400 куе. вечером в баре собирать вокруг себя испанцев и за дешёвым пойлом повторять им истории жизни
beee написав:если ехать - то со своим делом. квартиры ремонтировать и продавать
Шофером ще можна. Або сантехніком. Унітази крутити)))
стать шофером в ночные смены, днём крутить унітази. каждый день рассказывать пассажирам, что ты бывший миллионер с квартирами по 400 куе. вечером в баре собирать вокруг себя испанцев и за дешёвым пойлом повторять им истории жизни
roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :
"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.
Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.
Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).
Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.
P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА?
Я чув, що у Харкові люди намагаються продати економ у майже готових домах від надійного забудовника (але ще без документів) дешевше, ніж брали з чергами на початку продажів. Не уточнював, рахують в гривнах, чи в долларах.
З бізнесом проблема ще у тому, що люди, яки б могли його розглядати, будуть дивитись на Відень чи Валенсію. Це на економ попит стабільний. Не всі хочуть вчити язики та їхати на важкий фізичний труд. В економі є підтримка з боку внутрішньої міграції, особливо з ВУ.
Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
airmax78 написав:Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
airmax78 написав:Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом.
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 29 чер, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Вчера на форуме жк Поэтика прочитал мнение небезизвестного ведущего киевского канала "PROнедвижимость" о РЕАЛЬНОЙ ситуации в столичных "модных мопах" :
"Отличная локация у Поэтики, многие мои знакомые и клиенты прямо «ахали» на старте. И если бы не задержки по сдаче в полтора года — это был бы супер проект, знаковый для ENSO. Остальные лично меня не особенно впечатлили по локации, но это дело вкуса.
Проблема в другом: в ближайшие годы едва ли кто-то станет инвестировать в бизнес класс, он и до войны уже начал «проседать» по продажам из-за перенасыщения рынка предложениями в данном сегменте. И тут вопрос: а за что теперь многим застройщикам завершать такие дорогие в строительстве проекты? Тяжело будет не только ENSO, а практически всем, кто сосредоточился именно на бизнес/премиум сегментах. Но особенно — тем у кого уже до войны начались задержки, срывы и.т.д., так как утратившие доверие инвесторы неизбежно начнут скидывать свои «пакеты документов» с большим дисконтом, чем окончательно убьют продажи у ОП.
Никого не пугаю, просто предупреждаю. Уже хватает предложений по многим ЖК бизнес-класса, где инвесторы готовы «выскочить» вплоть до -40-50% от цены ОП, понимая что лучше так, чем заморозить деньги на многие годы (или вовсе их потерять). И о том что в бизнес сегменте назревает «пузырь» говорили ещё до войны — доля ЖК бизнес класса среди всех строек ещё в 2020 превысила 20%, то есть каждая пятая новая квартира в Киеве была ориентирована на весьма состоятельную аудиторию. А продажи красноречиво говорили о том, что даже в сданных домах уже было достаточно много нераспроданных квартир, даже от самого застройщика, не говоря уже про инвестиционные (я знаю очень неплохие ЖК в центре, где инвесторы в итоге продали свои объекты лишь спустя год-полтора после сдачи дома).
Перенасыщение было очевидным, а застройщики заявляли всё новые и новые проекты. Теперь это всё сильно аукнется" - пишет он.
P.S. Кстати, а что там с Вадимом Столяром ( совладельцем ENSO, Budcapital, IB Alliance, bud development), из партии предателей ОПЗЖ? Достраивать свои мегапроэкты кто будет, а самое главное КОГДА?
Я чув, що у Харкові люди намагаються продати економ у майже готових домах від надійного забудовника (але ще без документів) дешевше, ніж брали з чергами на початку продажів. Не уточнював, рахують в гривнах, чи в долларах.
З бізнесом проблема ще у тому, що люди, яки б могли його розглядати, будуть дивитись на Відень чи Валенсію. Це на економ попит стабільний. Не всі хочуть вчити язики та їхати на важкий фізичний труд. В економі є підтримка з боку внутрішньої міграції, особливо з ВУ.
Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
спасибо, господи, что все такие же ленивые, как я, хоть и умею крутить унитазы. вернутся - куда денутся
airmax78 написав:Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
звонила сегодня риелтор, говорит сделки есть. до 60-70 тысяч. и только готовое, чтобы сейчас жить свыше 100 куе = ноль сделок. так что ваше утверждение на сегодняшний день верно