airmax78 написав:Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?
Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.
В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?