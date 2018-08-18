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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:37
Frant написав: airmax78 написав: Frant написав:
Просто чудово.
Найкращий метод боротьби з автожлобами.
Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...
Супер!
Нуворишам, бидланам та іншим скоробогатькам - нічого там робити.
Вони почуваються бідняками.
Відень - місто для заслужених пенсіонерів.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:42
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Тік. Тільки не з автожлобами, а взагалі з будь-якими автомобілями в місті. Паркуватись ти можешь тільки в тому районі, де зареєстрований ("прописка - пережиток совка"), а в іншому районі - або в платних підземних/наземних паркінгах за мінімум 2 ойро на годину, або на вулиці за ті ж 2 ойро на годину, але не більше ніж протягом двох годин. Тобто просто на вулиці не в своєму районі ти автівку залишити не можешь. Що добре, але...
Супер!
Нуворишам, бидланам та іншим скоробогатькам - нічого там робити.
Вони почуваються бідняками.
Відень - місто для заслужених пенсіонерів.
Що за соплі?
На таксі грошей немає, чи що?
Можна велосипед взяти напрокат, це дешевше.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:56
vladimir07 написав: airmax78 написав:
Нет. Я сейчас готовлюсь вернуться. Так что, может, до конца июля буду в Киеве. И да, как всегда пишу предельно откровенно. Да, Вена очень красивый город. Хотя длбебов которые, например, гадят из баллончиков с краской тут не меньше чем в Киеве (наверное в разы больше). Но я не чувствую тут себя комфортно. Очень много вопросов есть. Главный - условия проживания. Те, что я создал в Киеве тут бы мне стоили в районе миллиона евро. Отдал автомобиль на СТО. Оказалось что надо менять тормозные диски. ТО + замена дисков - 1700 ЕВРО. Просто ТО - 520 ЕВРО. К стоматологу записывайся за месяц. Цены у стоматолога: Порцеляна умножить на 3. Но в Порцеляне уровень на порядок выше. Ну и так, по мелочи. Хотя, конечно, общественный транспорт прекрасен, рейковый транспорт - мрія Флая. Но при этом он безальтернативен. Автомобилем на работу - вообще не вариант. Автомобиль только на выходных.
Так говорят у вас там еще одна столица ЕС рядом - 55 км и на месте. Может там зубы лечить и машину на ТО сдать ?
Посмотрел цены в Порцелян : лечение кариеса 4000грн. за фотополимерную пломбу.
В Вене эта услуга будет 12000грн. , правда ?
Ни фига се 4000 грн, у мну знакомый стоматолог 500 грн за фотополимерку берет.
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