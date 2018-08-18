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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:42
Vlad442 написав: roberto dark написав:
Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом.
Коли ми будемо жити в Європі, та спочатку на європейські гроші та підтримку, то корупція, потоки повинні зникнути.
Умовно кажучи, у трафіку зменшиться кількість Лексусів, та виросте доля Фордів.
Дуже на це сподіваюсь. Взагалі не розумію як можна їздити на Лексусі і при цьому жити на Позняках? Ну як тік? Люди будуть набагато більше витрачати на нерухомість, освіту та медицину і набагато менше на металобрухт.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:43
airmax78 написав: Vlad442 написав:
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне, якщо взагалі щось знайдете).
Коли бачиш у новинах черговий приліт в житловий будинок в Україні - сприйняття житла за кордоном відразу покращується.
Не можу уявити, що зараз може спонукати купити щось в Києві.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:43
airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:48
beee написав:
звонила сегодня риелтор, говорит сделки есть. до 60-70 тысяч. и только готовое, чтобы сейчас жить
свыше 100 куе = ноль сделок.
так что ваше утверждение на сегодняшний день верно
Готовое - сюда входит и вторичное, то что здесь называют "шлак" ?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:57
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Он прекрасно понимает, что настали смутные времена, просто стебется потихоньку, поддерживая связь с родиной.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
Проехал в Буче, Отаманша (ресторан я так понял) - парковка забита.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:53
beee написав:
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
не надо никого слушать. подпишитесь в инстаграмме на все самые дорогие места. там регулярно фото и трансляции идут.
осокор, шезлонг 1000 грн. - мест нет даже в будни
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:05
Vlad442 написав:
У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.
На перший взнос iпотеки по 2 - 3% хватить будь де.
Аби була робота.
В мене знайомi рокiв 5 тому повстрявали в iпотеку по 300куе в европах взявши потреб. кредит на перший взнос сидячи на робочiй вiзi.
Я тодi крутив пальцем бiля скронi, зараз бачу що це я дурак був, а не вони.
В них то шо брали за 300куе вже 500куе коштуе...
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