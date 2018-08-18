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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.

Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:05

beee в Малаге большое IT community, EPAM работает, несколько тысяч сотрудников. много моряков встречала, они тоже не бедные, как вы знаете. Там просто много и наших нелегалов, которые в принципе кроме уборки и стройки не видят другой работы для себя, потому что это самый простой способ работать по черному.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:08

  Faceless написав:
  Genie написав:в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.

Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять



між "Заповнені" і "Порожні не стоять" є різниця?))

чи у кожного свій центр? кожного дня буваю на Олімпийська-Льва Толстого-Лесі Українки.
порівняти з ситуацією хоча б восени і взимку, коли навіть ввечері в будній день, в тому числі понеділок,
не можна потрапити в ресто або забронювати столик....
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:20

airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:38

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.

У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.

Байки для дітей, є таке слово "Іпотека".
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:42

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Среди ЦА бизнеса и элитки желающих учить польский, чешский или немецкий еще меньше. Ехать на тяжелый физический труд желающих среди них нет совсем. А на квалифицированный высокооплачиваемый - не очень берут здесь наших, даже со знанием языка. Поэтому свято верю в нашу элиту - она не даст рынку упасть.

У людини, яка розглядає житло за 200 тис євро, є вибір купити в Києві, чи Валенсії. У людини, у якої є 50 тис євро, такого вибору нема.

Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне, якщо взагалі щось знайдете).

Не розумію, чому ниєте. Якщо там так погано - приїзжайте.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:43

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Дело в том, что ваша элита в основном состояла из коррупционеров, большинство из которых лишились средств зарабатывания денег. Кроме того война, по идее будет способствовать значительному уменьшению этой категории в будущем. Украина должна пройти очищение от этих гнид, к сожалению самым жестоким образом.


Коли ми будемо жити в Європі, та спочатку на європейські гроші та підтримку, то корупція, потоки повинні зникнути.
Умовно кажучи, у трафіку зменшиться кількість Лексусів, та виросте доля Фордів.

Ви мрійник.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:45

  vikapavl написав:airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.

Испания не вариант для меня - что я там делать буду? На эксурсии ходить?
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54

  vikapavl написав:airmax78 140 метров, 2 спальни, бюро, две ванных, терасса, балкон, 50 метров от метро, полностью отремонтированная, с новой кухней. две станции от центральной площади города. 230 к + 30 к оформление. Я бы показала ссылку, но квартиру уже убрали с рынка. в испании сайт для поиска жилья назывется idealista. Вообще скажу, что выбирать есть из чего. Рассматривала также Барселону, там чуть подороже, не сильно, но еще и сепары местные.


Так это Валенсия или Малага ?
В чем разница с квартирой (в Валенсии) 85 м2 за те же деньги на которую вы здесь приводили видео ? Площадь 85 и 140 - разница чуть ли не вдвое!
vladimir07
 
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