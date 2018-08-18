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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).

Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:48

  beee написав:звонила сегодня риелтор, говорит сделки есть. до 60-70 тысяч. и только готовое, чтобы сейчас жить
свыше 100 куе = ноль сделок.
так что ваше утверждение на сегодняшний день верно

Готовое - сюда входит и вторичное, то что здесь называют "шлак" ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).

Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?

Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:57

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).

Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?


Он прекрасно понимает, что настали смутные времена, просто стебется потихоньку, поддерживая связь с родиной.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).

Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?

Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?

Проехал в Буче, Отаманша (ресторан я так понял) - парковка забита.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:53

  beee написав:Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?


не надо никого слушать. подпишитесь в инстаграмме на все самые дорогие места. там регулярно фото и трансляции идут.

осокор, шезлонг 1000 грн. - мест нет даже в будни
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:32

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).

Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?

Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?


в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.

В Бучі і Ірпені можливо й забиті - туди багато хто їде зараз - зіваки, фотографи, журналісти, супроводжуючі віп-гостей, фільми знімають всі кому не лінь, Бренсон в Гстомель приїхав, і т.п.
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.

Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 15:08

  Faceless написав:
  Genie написав:в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.

Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять



між "Заповнені" і "Порожні не стоять" є різниця?))

чи у кожного свій центр? кожного дня буваю на Олімпийська-Льва Толстого-Лесі Українки.
порівняти з ситуацією хоча б восени і взимку, коли навіть ввечері в будній день, в тому числі понеділок,
не можна потрапити в ресто або забронювати столик....
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди


Пробачайте пан, зараз кинемось усі на фронт окопи рити, щоби до вашого повернення з віденських трудових фронтів ворога було відкинуто
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