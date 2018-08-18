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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:43
airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:48
beee написав:
звонила сегодня риелтор, говорит сделки есть. до 60-70 тысяч. и только готовое, чтобы сейчас жить
свыше 100 куе = ноль сделок.
так что ваше утверждение на сегодняшний день верно
Готовое - сюда входит и вторичное, то что здесь называют "шлак" ?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:57
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Он прекрасно понимает, что настали смутные времена, просто стебется потихоньку, поддерживая связь с родиной.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
Проехал в Буче, Отаманша (ресторан я так понял) - парковка забита.
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beee
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:53
beee написав:
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
не надо никого слушать. подпишитесь в инстаграмме на все самые дорогие места. там регулярно фото и трансляции идут.
осокор, шезлонг 1000 грн. - мест нет даже в будни
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:32
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.
В Бучі і Ірпені можливо й забиті - туди багато хто їде зараз - зіваки, фотографи, журналісти, супроводжуючі віп-гостей, фільми знімають всі кому не лінь, Бренсон в Гстомель приїхав, і т.п.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:59
Genie написав:
в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.
Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:08
Faceless написав: Genie написав:
в Києві такого немає,
частина кафе і ресто не працює.
Частина не працює, а ті що працюють - порожні не стоять
між "Заповнені" і "Порожні не стоять" є різниця?))
чи у кожного свій центр? кожного дня буваю на Олімпийська-Льва Толстого-Лесі Українки.
порівняти з ситуацією хоча б восени і взимку, коли навіть ввечері в будній день, в тому числі понеділок,
не можна потрапити в ресто або забронювати столик....
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:25
airmax78 написав:
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди
Пробачайте пан, зараз кинемось усі на фронт окопи рити, щоби до вашого повернення з віденських трудових фронтів ворога було відкинуто
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