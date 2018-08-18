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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:43
airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:48
beee написав:
звонила сегодня риелтор, говорит сделки есть. до 60-70 тысяч. и только готовое, чтобы сейчас жить
свыше 100 куе = ноль сделок.
так что ваше утверждение на сегодняшний день верно
Готовое - сюда входит и вторичное, то что здесь называют "шлак" ?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:54
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Мені тут росказують, що в центрі Києва всі кафе та ресторани заповнені. Хто всі ці люди?
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:57
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Он прекрасно понимает, что настали смутные времена, просто стебется потихоньку, поддерживая связь с родиной.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:23
vladimir07 написав:
Олежан написав:
только 1-я очередь
там где обязы КАНа
там где обязы Васи - все отдыхают
А КАН может самостоятельно достроить и сдать первую очередь, независимо от действий Васи ?
В Юните бльшинство рассрочников, так же как и во всех объектах КАНа, которые скорее всего немного подох**ли от привязки к курсу доллара (оплата по курсу ошада) А учитывая цену на их метры в течении последнего года, то это влёт инвесторов в стратосферу. По итогу для рассрочников начали действовать скидки привязанные к сумме разовой проплаты, иначе говоря чем больше вы платите, тем больше %скидки. Например при оплате 100 кгрн скидка - 5%, а при проплате от 300 кгрн скидка 15%. Так что КАН решил пойти таким путём вытаскивания денег из инвесторов. Касательно стройки, то первую очередь введут без вопросов, она практически готова, и внутри с отделкой, а вот что как дальше большой вопрос
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:40
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Теж вірно. Але людині, у якої є 200К ойро в Україні, дуже важко буде переступити через себе і купити в ..... те, що там продається за 200К ойро (про Валенсію не знаю, а у Відні за 200К ойро - то буде щось досить сумне).
Доведеться.
Але вважаю, що хто купив для себе, продавати по ціні ремонту не побіжуть, але нових покупців бізнес класу, особливо котлованів - не уявляю собі їх портрет.
Коли б я був безхатченко з Маріуполю з 200 тис євро, я б не купував за всі 200 у Києві. Орендував, чи купив би щось ліквідне у середньому сегменті, щоб пересідити. Навіщо морозити великі гроші в бетоні в такой час?
Зачем вообще их морозить? Ситуация не позволяет заморозить даже условные 40 куе при наявности 200 куе потому что непонятно,что будет завтра. Может же быть такое, что и картофельный фюрер отдаст приказ на вторжение. Так что лично я сомневаюсь в сделках, но уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована. Дальше будет больше, Киев перенасыщен жильём в результате строительного бума последних 5-8 лет.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:01
hume написав:
уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:04
hume написав:
Зачем вообще их морозить?
Звичайно людина буде сидіти в оренді. Річ йшла про те, що навіть коли дуже захочеться щось купити, ніхто не буде купувати бізнес клас на останні.
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Vlad442
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:05
airmax78 написав:
Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось.
Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Забавно, натыкаюсь на этот пост в 3 раз))
А тенденции участников все те же с 2019 года
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Додано: Сер 29 чер, 2022 19:06
hume написав:
В Юните бльшинство рассрочников, так же как и во всех объектах КАНа, которые скорее всего немного подох**ли от привязки к курсу доллара (оплата по курсу ошада) А учитывая цену на их метры в течении последнего года, то это влёт инвесторов в стратосферу. По итогу для рассрочников начали действовать скидки привязанные к сумме разовой проплаты, иначе говоря чем больше вы платите, тем больше %скидки. Например при оплате 100 кгрн скидка - 5%, а при проплате от 300 кгрн скидка 15%. Так что КАН решил пойти таким путём вытаскивания денег из инвесторов. Касательно стройки, то первую очередь введут без вопросов, она практически готова, и внутри с отделкой, а вот что как дальше большой вопрос
Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у низ валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
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