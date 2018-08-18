Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита