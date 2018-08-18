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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:31
Прохожий написав: hume написав:
уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:
Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:36
airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
У йцукена!
Это лучший специалист по ШТОРАм и занавескам!
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Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15
hume написав:
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.
Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 05:46
Frant написав: hume написав:
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.
Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
А ще дешевше буде?
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