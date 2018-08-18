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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 21:31
Прохожий написав: hume написав:
уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:
Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
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Додано: Чет 30 чер, 2022 02:36
airmax78 написав:
Комради, порадьте, де замовити штори?
У йцукена!
Это лучший специалист по ШТОРАм и занавескам!
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Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15
hume написав:
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.
Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 05:46
Frant написав: hume написав:
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.
Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
А ще дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Чет 30 чер, 2022 06:00
Investor_K написав: Frant написав: hume написав:
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.
Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
А ще дешевше буде?
Подивіться ціни в Донецьку та Луганську.
Це наш орієнтир.
Дешевше не буде.
Можливо, трохи дорожче.
Ще не всі зрозуміли, що йде війна
Втрачено частково південь, втрачено найбільшу в Європі атомну електростанцію. За перші чотири дні війни!!!! Заблоковано українські морські порти. Все це прямі наслідки виборів 2019 року, повного небажання держ. їліти готуватись до війни, нерозуміння, що відбувається.
Бувші трієшники.
Стадіон? Дайош стадіон і бубочку! Домовимось посередині!
Ось і домовились.
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