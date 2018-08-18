Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи? Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже? Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко? Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
все верно, я имел в виду что после войны стенет понятнее: где безопасно (относительно), что с населением, какой бизнесс выжил, что с курсом $... Тоже думаю что после окончания войны, года 2-3 нужно будет раму собирать
hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи? Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже? Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко? Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.