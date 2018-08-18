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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10022100231002410025

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:31

  Прохожий написав:
  hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.

а конкретики можно?)

Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.


  UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать :mrgreen:
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.


Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 02:36

  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?


У йцукена!
Это лучший специалист по ШТОРАм и занавескам!
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15

  hume написав:Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.



Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:46

  Frant написав:
  hume написав:Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.



Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.

А ще дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:02

  Investor_K написав:
  Frant написав:

Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.

А ще дешевше буде?

зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:09

  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... ochne.html
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:20

  Frant написав:
  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"

Вы приписывайте, что это личное мнение Костюка В -- кому мнение будет интересно -- накрутит сайту посещений.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:20

  Frant написав:
  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... ochne.html

все верно, я имел в виду что после войны стенет понятнее: где безопасно (относительно), что с населением, какой бизнесс выжил, что с курсом $...
Тоже думаю что после окончания войны, года 2-3 нужно будет раму собирать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:35

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.

а конкретики можно?)

Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.


  UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать :mrgreen:
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.


Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита :D

Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.
gonchik74
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