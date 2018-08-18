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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10022100231002410025

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:31

  Прохожий написав:
  hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.

а конкретики можно?)

Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.


  UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать :mrgreen:
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.


Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 02:36

  airmax78 написав:Комради, порадьте, де замовити штори?


У йцукена!
Это лучший специалист по ШТОРАм и занавескам!
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:15

  hume написав:Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.



Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 05:46

  Frant написав:
  hume написав:Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.



Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.

А ще дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:02

  Investor_K написав:
  Frant написав:

Надто дорого.
"Вторичка" стрімко знецінюється.
Кому потрібно продати - реально зменшує ціну.


Орієнтир - 33-50% від довоєнної ціни.
На стабілізацію ціни потрібно 2-3 роки.

А ще дешевше буде?

зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:09

  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 чер, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:20

  Frant написав:
  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"

Вы приписывайте, что это личное мнение Костюка В -- кому мнение будет интересно -- накрутит сайту посещений.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:20

  Frant написав:
  Феодал написав:зависит от окончания войны, нужно понять что с нашей экономикой и какой курс $ реальный, ну то что старых цен не сможет быть это точно

Ціни КРЖН будуть нижчими, ніж в 2017-2018.
Тому падіння буде глобальним.

"Коли закінчиться війна? Оптимістично — економіка почне приходити до тями через 3−4 роки після нашої перемоги"

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... ochne.html

все верно, я имел в виду что после войны стенет понятнее: где безопасно (относительно), что с населением, какой бизнесс выжил, что с курсом $...
Тоже думаю что после окончания войны, года 2-3 нужно будет раму собирать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 11:35

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.

а конкретики можно?)

Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.


  UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи?
Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже?
Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать :mrgreen:
Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко?
Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.


Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита :D

Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 13:52

За крок до перевороту думок©

  beee написав:
  airmax78 написав:Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось.
Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?

Забавно, натыкаюсь на этот пост в 3 раз))
А тенденции участников все те же с 2019 года

Так там, на тій сторінці нижче - ще є гарний мій ПРОРОЧИЙ допис! :shock:

Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:18
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.

...ото ж бо! - не я ці слова написав! 8)
... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"! :D

п. с.
...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!

- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...
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