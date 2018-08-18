Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи? Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже? Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко? Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
все верно, я имел в виду что после войны стенет понятнее: где безопасно (относительно), что с населением, какой бизнесс выжил, что с курсом $... Тоже думаю что после окончания войны, года 2-3 нужно будет раму собирать
hume написав:уже поступало предложение вляпаться напополам с человеком в сданный новострой по цене ниже котлована.
а конкретики можно?)
Рус гавань предлагали готовую под ремонт однуху по цене котлована.
UA написав:Какой процент инвесторов Юнита покупали для спекулятивной перепродажи? Надо полагать финансовые возможности большинства рассрочников не стали хуже? Денег у них валом, а рассрочу оформляли от нефиг делать Платить довоенную цену в долларе, зная что реальная рыночная цена смотрит на пол шестого наверное психологически очень легко? Предлагаю КАНу актуальный девиз компании - Лоха нужно бить на взлете.
Абсолютное большинство брали рассрочку, тк разница между 100% оплатой и 50% с последующей рассрочкой была не большой. Все бы ничего, но цена последние 1,5 года была явно неадекватной, и как вишенка курс 35)) в общем, на сколько я знаю, что в Юните,что в Файне строчили какие-то письма для обоюдно выгодного решения вопроса. Очень интересно как поведут себя инвесторы второй очереди Юнита
Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.
airmax78 написав:Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось. Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Забавно, натыкаюсь на этот пост в 3 раз)) А тенденции участников все те же с 2019 года
Так там, на тій сторінці нижче - ще є гарний мій ПРОРОЧИЙ допис!
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:18
Долярчик написав:
airmax78 написав:Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.
...ото ж бо! - не я ці слова написав! ... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"!
п. с. ...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!
- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...