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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10023100241002510026

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:57

  gonchik74 написав:Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.

Чуть дороже, приблизительно около 23 кгрн, но учитывая разницу курсов то на то и выходит. Пока единичное предложение было, наверное хотели всех обогнать. Подождём, посмотрим на цены, но выкупать сейчас никто не будет. Все будут ждать разрешения ситуации.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:35

gonchik74
17кГрн то вы хватили…
Может всё-таки 650уе/метр или около того, т.е. в районе 60-70к$ за прелесть как у Эйра и Либо?
Упсс
Хьюм опередил
барабашов
 
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