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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:57
gonchik74 написав:
Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.
Чуть дороже, приблизительно около 23 кгрн, но учитывая разницу курсов то на то и выходит. Пока единичное предложение было, наверное хотели всех обогнать. Подождём, посмотрим на цены, но выкупать сейчас никто не будет. Все будут ждать разрешения ситуации.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:35
gonchik74
17кГрн то вы хватили…
Может всё-таки 650уе/метр или около того, т.е. в районе 60-70к$ за прелесть как у Эйра и Либо?
Упсс
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