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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:57
gonchik74 написав:
Що, прямо по 17 грн Русгавань можна взяти?) Бо саме таку ціну мені називали в листопаді 2017 в оп Династії.
Чуть дороже, приблизительно около 23 кгрн, но учитывая разницу курсов то на то и выходит. Пока единичное предложение было, наверное хотели всех обогнать. Подождём, посмотрим на цены, но выкупать сейчас никто не будет. Все будут ждать разрешения ситуации.
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hume
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Додано: Чет 30 чер, 2022 17:35
gonchik74
17кГрн то вы хватили…
Может всё-таки 650уе/метр или около того, т.е. в районе 60-70к$ за прелесть как у Эйра и Либо?
Упсс
Хьюм опередил
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барабашов
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Додано: Чет 30 чер, 2022 19:43
барабашов написав:gonchik74
17кГрн то вы хватили…
Может всё-таки 650уе/метр или около того, т.е. в районе 60-70к$ за прелесть как у Эйра и Либо?
Упсс
Хьюм опередил
У Эира все таки модный моп центре + вид красивый, а это уже + 30-40%.
Ну а скрытым плинтусом добьем до 4 куе метр
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hume
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Додано: Чет 30 чер, 2022 19:57
hume написав: барабашов написав:gonchik74
17кГрн то вы хватили…
Может всё-таки 650уе/метр или около того, т.е. в районе 60-70к$ за прелесть как у Эйра и Либо?
Упсс
Хьюм опередил
У Эира все таки модный моп центре + вид красивый, а это уже + 30-40%.
Ну а скрытым плинтусом добьем до 4 куе метр
Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
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airmax78
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:00
airmax78 написав:
Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
Не могли б ви зробити ремонт в Кремлі? З плінтусами, звичайно ж.
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Hotab
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:08
Hotab написав: airmax78 написав:
Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
Не могли б ви зробити ремонт в Кремлі? З плінтусами, звичайно ж.
Ніт. Екстерьєр потребує стилю який я не сприймаю. Тому спочатку потрібно його зруйнувати і побудувати новий.
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airmax78
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:46
airmax78 написав:
Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.
Вот кто виноват...
Не для протокола (потрут) вы у меня вызываете ассоциацию с умным эмпатичным олененком, судя по вашим действиям, постам и, главное, юмору. С вашими данными больше брутальности и уверенности в себе и стали бы инвестиционным гуру, а так - кто что смог. Всегда в хвосте тренда, всегда опаздываете, поэтому в силу нисходящей цикличности КРЖН стали символом антитренда.
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Vlad442
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:49
hume написав:
Пока единичное предложение было, наверное хотели всех обогнать.
Не факт, что реальное, вполне могли устраивать аукцион вверх. В таких случаях, которые выпадают из рынка, всегда нужно искать подвох, а не верить словам.
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Vlad442
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