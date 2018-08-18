Додано: Чет 30 чер, 2022 20:46

airmax78 написав: Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать. Спасибо! Если бы Вы только знали, сколько труда и души было вложено в эту квартиру. Даже 23.02, закончив с алармисткими постами на форуме и не в силах уснуть, я расклеивал аксессуары для санузлов emco. Все поклеил и лег спать.

Вот кто виноват...Не для протокола (потрут) вы у меня вызываете ассоциацию с умным эмпатичным олененком, судя по вашим действиям, постам и, главное, юмору. С вашими данными больше брутальности и уверенности в себе и стали бы инвестиционным гуру, а так - кто что смог. Всегда в хвосте тренда, всегда опаздываете, поэтому в силу нисходящей цикличности КРЖН стали символом антитренда.Даже сейчас, когда есть мысли, пусть даже в шутку, но есть, ее продать. После такого ремонта, если хватает на еду, продать свою квартиру это как ребенка в рабство продать, но вы подсознательно следуете тренду "все пропало".