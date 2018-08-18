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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10024100251002610027

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:20

Романенко Юрій:

"Если жители свободных территорий не делают выводы из истории оккупированных территорий, то они становятся жителями оккупированных территорий. Эта история тянется с 2014 года. А в октябре 2013 я написал одну простую формулу - Украина будет занимать ту территорию, который будет соответствовать уровень ее организации. Выше организация - больше территории, меньше организация - меньше территории. Если ты на новый виток агрессии отвечаешь уровнем организации , который привёл к потерям на предыдущем этапе, то ты будешь терять новые территории, пока враг не упрется либо в твою новую организацию, либо в границы твоих соседей."


Рекомендую уважно це обдумати.
Я багато разів писав про це, попереджував.
На жаль, мене терли та банили.

В нинішньому форматі ця держава недієздатна.
Жодних спроб її реформувати нинішня команда порноакторів не робить.
Вона і не зможе зробити, в силу своєї недолугості.

Хтось пам'ятає частушку 1919 року про вагон і Директорію?((((
Тому ціни Кржн повинні впасти до історичного мінімуму, 1990-х років.
І навіть модні МОПи не врятують від багатократного просідання.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лип, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я багато разів писав про це, попереджував.
На жаль, мене терли та банили.

Провидиця бабуся Люба казала.... (див канал СТБ)
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:14

Колись тут бував такий собі п.Унуноктій, він же Вбивця ефіра. Кіношник, з зеленої бригади клоунів.
В нього інколи з,являлись слушні думки.
Зокрема, він рекомендував як реперні точки брати ціни 1к "хрущовок" і "гостінок" біля метро Лісова.

Так от, за останні 4 місяці ціни 1к "хрущовок" (з убогим ремонтом або без нього) біля м.Лісова плавно опустились від 40 000 - 45 000 до 35 000 - 38 000.
Проте ніхто не поспішає купляти - надто дорого!
Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.
Попереду ще довгий, довгий шлях падіння :twisted:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:37

  2393606 написав:[
А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?

Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.
hume
 
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