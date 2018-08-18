|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:20
Романенко Юрій:
"Если жители свободных территорий не делают выводы из истории оккупированных территорий, то они становятся жителями оккупированных территорий. Эта история тянется с 2014 года. А в октябре 2013 я написал одну простую формулу - Украина будет занимать ту территорию, который будет соответствовать уровень ее организации. Выше организация - больше территории, меньше организация - меньше территории. Если ты на новый виток агрессии отвечаешь уровнем организации , который привёл к потерям на предыдущем этапе, то ты будешь терять новые территории, пока враг не упрется либо в твою новую организацию, либо в границы твоих соседей."
Рекомендую уважно це обдумати.
Я багато разів писав про це, попереджував.
На жаль, мене терли та банили.
В нинішньому форматі ця держава недієздатна.
Жодних спроб її реформувати нинішня команда порноакторів не робить.
Вона і не зможе зробити, в силу своєї недолугості.
Хтось пам'ятає частушку 1919 року про вагон і Директорію?((((
Тому ціни Кржн повинні впасти до історичного мінімуму, 1990-х років.
І навіть модні МОПи не врятують від багатократного просідання.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 01 лип, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:39
Frant написав:
Я багато разів писав про це, попереджував.
На жаль, мене терли та банили.
Провидиця бабуся Люба казала.... (див канал СТБ)
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7594
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:14
Колись тут бував такий собі п.Унуноктій, він же Вбивця ефіра. Кіношник, з зеленої бригади клоунів.
В нього інколи з,являлись слушні думки.
Зокрема, він рекомендував як реперні точки брати ціни 1к "хрущовок" і "гостінок" біля метро Лісова.
Так от, за останні 4 місяці ціни 1к "хрущовок" (з убогим ремонтом або без нього) біля м.Лісова плавно опустились від 40 000 - 45 000 до 35 000 - 38 000.
Проте ніхто не поспішає купляти - надто дорого!
Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.
Попереду ще довгий, довгий шлях падіння
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:37
2393606 написав:
[
А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?
Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8593
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 918 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22593
|8390583
|
|
|1047
|3651629
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34886
|
|