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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10025100261002710028>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:14

Колись тут бував такий собі п.Унуноктій, він же Вбивця ефіра. Кіношник, з зеленої бригади клоунів.
В нього інколи з,являлись слушні думки.
Зокрема, він рекомендував як реперні точки брати ціни 1к "хрущовок" і "гостінок" біля метро Лісова.

Так от, за останні 4 місяці ціни 1к "хрущовок" (з убогим ремонтом або без нього) біля м.Лісова плавно опустились від 40 000 - 45 000 до 35 000 - 38 000.
Проте ніхто не поспішає купляти - надто дорого!
Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.
Попереду ще довгий, довгий шлях падіння :twisted:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:37

  2393606 написав:[
А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?

Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.


Тут держава дефолт зібралась оголошувати.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Тож треба танцювать від цін лютого 2015. А можливо і нижче. Тоді ці гостинки торгувалися біля $12-15к, а однушки в чешках-бабушатніках 17-18к.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:19

  Moneta написав:
  Frant написав:Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.


Тут держава дефолт зібралась оголошувати.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Тож треба танцювать від цін лютого 2015. А можливо і нижче. Тоді ці гостинки торгувалися біля $12-15к, а однушки в чешках-бабушатніках 17-18к.

Реструктуризация и дефолт - две большие разницы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:26

  airmax78 написав:
  Moneta написав:
  Frant написав:Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.


Тут держава дефолт зібралась оголошувати.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Тож треба танцювать від цін лютого 2015. А можливо і нижче. Тоді ці гостинки торгувалися біля $12-15к, а однушки в чешках-бабушатніках 17-18к.

Реструктуризация и дефолт - две большие разницы.

Ну технический дефолт. Что это меняет? Смотрю на сл. месяц Украине нужно много ОВГЗ погашать выпуски 21 года. Капец какой сложный год был наверное 21 для зеленых экономистов из КШЕ :mrgreen: http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2022-07-20
Кстати летом 21 года еще МВФ подарило 1,7 ярда баксов - пошли на КРЖН и на Кончу -Заспу.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 01 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:26

І ще одна непогана стаття.
https://zn.ua/ukr/amp/ECONOMICS/rinok-n ... obval.html

Ціни будуть падати на первинці, адже закредитовані забудовники не витягнуть ставку 25%. Житла за 7 років набудовано вдосталь, багато що будували "з запасом" під перепродаж. За цей час сформувалася ціла галузь перекупів-будєтдорожать, і зараз вони лишились за бортом, з неліквідним бетоном і фантомними болями, а деякі з купою боргів в довісок, створюють конкуренцію забудовникам з ТИСЯЧАМИ вільних метрів.

Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 01 лип, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:28

  airmax78 написав:
  Moneta написав:
  Frant написав:Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше.


Тут держава дефолт зібралась оголошувати.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688737/

Тож треба танцювать від цін лютого 2015. А можливо і нижче. Тоді ці гостинки торгувалися біля $12-15к, а однушки в чешках-бабушатніках 17-18к.

Реструктуризация и дефолт - две большие разницы.


А в чем большая разница? Дефолт политически неприятный термин, но смысловой разницы особой не вижу.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Moneta написав:Ціни будуть падати на первинці, адже закредитовані забудовники не витягнуть ставку 25%. Житла за 7 років набудовано вдосталь, багато що будували "з запасом" під перепродаж. За цей час сформувалася ціла галузь перекупів-будєтдорожать, і зараз вони лишились за бортом, з неліквідним бетоном і фантомними болями, а деякі з купою боргів в довісок, створюють конкуренцію забудовникам з ТИСЯЧАМИ вільних метрів.

Це має бути проблемою для забудовників. Нема коштів добудувати, та давлять інвестори з продажами дешевше, ніж було на котловані, але є але - забудовники можуть коли захочуть заборонити переуступку.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

  Moneta написав:///
Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.

Я конечно не так, чтобы прямо строитель. Но я очень сильно сомневаюсь, что ФОТ даже в экономе больше процентов эдак 20 занимает...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

  Moneta написав:
  airmax78 написав:Реструктуризация и дефолт - две большие разницы.


А в чем большая разница? Дефолт политически неприятный термин, но смысловой разницы особой не вижу.

Різниця як секс по згоді, та насилування. У першому випадку є шанс, що дадуть ще.
Vlad442
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