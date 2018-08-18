Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Колись тут бував такий собі п.Унуноктій, він же Вбивця ефіра. Кіношник, з зеленої бригади клоунів. В нього інколи з,являлись слушні думки. Зокрема, він рекомендував як реперні точки брати ціни 1к "хрущовок" і "гостінок" біля метро Лісова.
Так от, за останні 4 місяці ціни 1к "хрущовок" (з убогим ремонтом або без нього) біля м.Лісова плавно опустились від 40 000 - 45 000 до 35 000 - 38 000. Проте ніхто не поспішає купляти - надто дорого! Ринкова ціна повинна бути 25 000 - 28 000, не більше. Попереду ще довгий, довгий шлях падіння
Тож треба танцювать від цін лютого 2015. А можливо і нижче. Тоді ці гостинки торгувалися біля $12-15к, а однушки в чешках-бабушатніках 17-18к.
Реструктуризация и дефолт - две большие разницы.
Ну технический дефолт. Что это меняет? Смотрю на сл. месяц Украине нужно много ОВГЗ погашать выпуски 21 года. Капец какой сложный год был наверное 21 для зеленых экономистов из КШЕ http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2022-07-20 Кстати летом 21 года еще МВФ подарило 1,7 ярда баксов - пошли на КРЖН и на Кончу -Заспу.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 01 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Ціни будуть падати на первинці, адже закредитовані забудовники не витягнуть ставку 25%. Житла за 7 років набудовано вдосталь, багато що будували "з запасом" під перепродаж. За цей час сформувалася ціла галузь перекупів-будєтдорожать, і зараз вони лишились за бортом, з неліквідним бетоном і фантомними болями, а деякі з купою боргів в довісок, створюють конкуренцію забудовникам з ТИСЯЧАМИ вільних метрів.
Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 01 лип, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:Ціни будуть падати на первинці, адже закредитовані забудовники не витягнуть ставку 25%. Житла за 7 років набудовано вдосталь, багато що будували "з запасом" під перепродаж. За цей час сформувалася ціла галузь перекупів-будєтдорожать, і зараз вони лишились за бортом, з неліквідним бетоном і фантомними болями, а деякі з купою боргів в довісок, створюють конкуренцію забудовникам з ТИСЯЧАМИ вільних метрів.
Це має бути проблемою для забудовників. Нема коштів добудувати, та давлять інвестори з продажами дешевше, ніж було на котловані, але є але - забудовники можуть коли захочуть заборонити переуступку.