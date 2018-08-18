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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10025100261002710028

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46

  hume написав:
  2393606 написав:[
А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?

Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.


У Гавани вид классный, если конечно окна на запад, там и город и речка. Но вид с правого на левый она сама спаскудила, так что обзорную площадку возле ВР сделали необзорной.
У Эйра по идее вид и на Днепр тоже, он и судьбой троещинских башен озабочен был
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 01 лип, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:47

  _hunter написав:
  Moneta написав:///
Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.

Я конечно не так, чтобы прямо строитель. Но я очень сильно сомневаюсь, что ФОТ даже в экономе больше процентов эдак 20 занимает...

Как-то наблюдал стройку в прицентралье Киеве. Подехал миксер (1 чел водитель), наливает в спец. ковш который держить кран (1 чел крановщик). Кран подымает и там 2 рабочих управляют заливкой. Итого 3 человека на стройке + один водитель - сторонняя организация.
BIGor
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