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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46
hume написав: 2393606 написав:
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А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?
Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.
У Гавани вид классный, если конечно окна на запад, там и город и речка. Но вид с правого на левый она сама спаскудила, так что обзорную площадку возле ВР сделали необзорной.
У Эйра по идее вид и на Днепр тоже, он и судьбой троещинских башен озабочен был
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 01 лип, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:47
_hunter написав: Moneta написав:
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Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.
Я конечно не так, чтобы прямо строитель. Но я очень сильно сомневаюсь, что ФОТ даже в экономе больше процентов эдак 20 занимает...
Как-то наблюдал стройку в прицентралье Киеве. Подехал миксер (1 чел водитель), наливает в спец. ковш который держить кран (1 чел крановщик). Кран подымает и там 2 рабочих управляют заливкой. Итого 3 человека на стройке + один водитель - сторонняя организация.
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