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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46
hume написав: 2393606 написав:
[
А не подскажите, где это на правом берегу вид красивее Рус. Гавани?
Вид каждому свой, кто-то на город любит смотреть, кто-то на речку, кто-то в большой ТВ. Написал просто,что у Эира красивый вид.
У Гавани вид классный, если конечно окна на запад, там и город и речка. Но вид с правого на левый она сама спаскудила, так что обзорную площадку возле ВР сделали необзорной.
У Эйра по идее вид и на Днепр тоже, он и судьбой троещинских башен озабочен был
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 01 лип, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:46
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:47
_hunter написав: Moneta написав:
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Питання "собівартості" - надумане. Якщо в країні невиїзних мужиків зробити зп 6к грн по рецепту Шмигаля, або кількакратно обвалити гривню, то і собівартість ужметься.
Я конечно не так, чтобы прямо строитель. Но я очень сильно сомневаюсь, что ФОТ даже в экономе больше процентов эдак 20 занимает...
Как-то наблюдал стройку в прицентралье Киеве. Подехал миксер (1 чел водитель), наливает в спец. ковш который держить кран (1 чел крановщик). Кран подымает и там 2 рабочих управляют заливкой. Итого 3 человека на стройке + один водитель - сторонняя организация.
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:17
Успіх написав:
Что будет с застройщиками:
Да головы им отрубят и всего делов! Пес с ними!
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:05
Дефолт должен был провозглашён 25.02, или когда Херсон и Каховка с Бердянском и Мелитополе заняла русня
А после бомб на жилые кварталы вообще речи никакой не может быть о возврате долгов за наш счёт
Только списание со счетов нефтеснигерии
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барабашов
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:08
барабашов написав:
Дефолт должен был провозглашён 25.02, или когда Херсон и Каховка с Бердянском и Мелитополе заняла русня
А после бомб на жилые кварталы вообще речи никакой не может быть о возврате долгов за наш счёт
Только списание со счетов нефтеснигерии
Як колись казав мій дід, який пережив голод 1933 і воював з німцями в 1941-1945: "Справедливості не було, немає і не буде".
Тому не розкатуйте губу.
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Frant
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:16
Frant написав:
про небувалий попит на квартири за 400 000 дол
Це "хотєлкі".
Попит на такий товар дуже штучний і специфічний.
Я так собі розумію, що хто може собі таке дозволити, то купують будинок на 150 і більше квадратів, а не скромну двушку в 80 кв.м. в мурашнику.
Але з цінами реально не зрозуміла ситуація, ніхто не знає що буде з економікою, доходами, курсом, військовою ситуацією хочаб до кінця року, тому реальні "пристрілки" будуть не раніше осені.
Продавани ще не готові прийняти реальність того, що ціни мінімум треба поділити на 2, тобто 1000 у.о. за метр не далеко від центра то щастя, а покупці теж не будуть поспішати, бо хочуть найнижчої ціни і нагороду за терплячисть.
Я вважаю, що ринок тільки восени вийде на якісь сталі нормальні об'єми, а не одиничні угоди, вірніше скоріш за все не раніше середини осені. Коли будуть здавати нерви і у продавців, і покупці будуть випалювати зелені котлетки чим скоріше, ті, кому гроші жгуть ляшку(с).
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somilitark
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:50
Я уже морально решил прощаться со своей 4к на золотых воротах, поддался вашему тренду - всё пропало.
Заехал на квартиру - лифт занят рабочими. На этаже - ремонты. В эпицентре- в будний день ищешь место на паркинге. Пошли заказы.
Навевает странное нехорошее ощущение. Понятно, что война и работы мало, но как-то подозрительно панически идёт вброс за вбросом из года в год.
Обращаюсь к читателям.
Прежде, чем поддаваться на "советы " кого бы то ни было думайте своей головой и общайтесь с живыми людьми
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beee
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:00
beee написав:
думайте своей головой и общайтесь с живыми людьми
Дуже цинічний тролінг, в нас 5 мільйонів безробітних, за якій х лазити по людяним місцям не можу зрозуміти, спілкуватись можна хіба що з домашніми тваринами, вазонами, павуками і комарами, а якщо піти до лісу, то можна і кліща принести додому і з ним поспілкуватись, ви молодець, вмієте підняти настрій і розвеселити]]]
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