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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:59
beee написав:
Я уже морально решил прощаться со своей 4к на золотых воротах, поддался вашему тренду - всё пропало.
Заехал на квартиру - лифт занят рабочими. На этаже - ремонты. В эпицентре- в будний день ищешь место на паркинге. Пошли заказы.
Навевает странное нехорошее ощущение. Понятно, что война и работы мало, но как-то подозрительно панически идёт вброс за вбросом из года в год.
Обращаюсь к читателям.
Прежде, чем поддаваться на "советы " кого бы то ни было думайте своей головой и общайтесь с живыми людьми
Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.
Проезжал мимо Свитлопарка и второй очереди Покровского Посада (он же гринвиль), на Гринвиле строители шуршали между этажами, делали кладку, на Свитлопарке движение было только вокруг дома с самой высокой степенью готовности. На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС
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hume
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45
hume написав:
На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС
Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили
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fox767676
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:03
CRUSADER написав:
https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна
Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
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fox767676
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:17
fox767676 написав: CRUSADER написав:
https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна
Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
Головне, щоб там ще один ЖК не вліпили
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Faceless
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:22
Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
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fox767676
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