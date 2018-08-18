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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10026100271002810029

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 65
1. Не вище 500
14%
9
2. 501 - 700
18%
12
3. 701 - 900
22%
14
4. 901 - 1000
22%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:59

  beee написав:Я уже морально решил прощаться со своей 4к на золотых воротах, поддался вашему тренду - всё пропало.
Заехал на квартиру - лифт занят рабочими. На этаже - ремонты. В эпицентре- в будний день ищешь место на паркинге. Пошли заказы.

Навевает странное нехорошее ощущение. Понятно, что война и работы мало, но как-то подозрительно панически идёт вброс за вбросом из года в год.
Обращаюсь к читателям.
Прежде, чем поддаваться на "советы " кого бы то ни было думайте своей головой и общайтесь с живыми людьми

Что самое странное, но работа у строителей (отделочников) есть. Переговорил с некоторыми - все при работе, по ценам сказали, что некоторые работы просели по цене.

Проезжал мимо Свитлопарка и второй очереди Покровского Посада (он же гринвиль), на Гринвиле строители шуршали между этажами, делали кладку, на Свитлопарке движение было только вокруг дома с самой высокой степенью готовности. На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС


Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:03

  CRUSADER написав:https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна


Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  CRUSADER написав:https://www.the-village.com.ua/village/city/how-it-works-city/327711-navischo-potribna-kiyivska-aglomeratsiya
Київська агломерація. Що це таке і чому під час війни вона стала ще більш потрібна


Так, потрібно розвивати ШРТ.
До речі, нема лиха без добра - у квітні біля Русанівки відновили станцію міської електрички та обновили рухомий склад (мабуть за рахунок приміських поїздів). Я навіть покатався - не все там плохо. На лівобережці треба розбудувати транспортний ШРТ хаб, с пересадкою на метро.
Укрпластик загнувся ще до війни, то ж після з цієї промки зроблять лялю
Головне, щоб там ще один ЖК не вліпили :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:22

Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:33

  fox767676 написав:Faceless
Час нових ЖК для Києва сподіваюсь позаду, хай у Львові тулять )

та Вінниці,може й Крижопіль заграє новими барвами :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:36

  Мизантрóп написав:Крижопіль заграє новими барвами

25 поверховими )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:25

  fox767676 написав:
  hume написав:На Грейте тишина и такая участь на всех стройках КГС


Хм. люди видели движ на Грейте. Я видел что FreeDom за июнь чуть докрасили

Объект масштабный, может кто-то интересуется более детально, но чисто визуально движения нет. Последнюю неделю проезжал мимо раз 6.

Не исключаю, что движение все таки начнется на некоторых стройках, вопрос в интенсивности этого движения.

Топам в крупных частных строительных компаниях очень серьезно срезали ЗП. Очень серьёзно
hume
 
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